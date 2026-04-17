金发局称香港成「耐心资本」聚集地 投资期长达20年 聚焦AI及生科等 战事反成天时之利

全球地缘政治博弈加剧之下，中国大力推进新质生产力发展，推动人工智能、低空经济、生物医药等未来产业，香港亦依托自身优势谋求高质量发展。香港金融发展局今年发布的「耐心资本」研究报告显示，香港正凭借完善制度、开放市场及独特桥梁定位，成为耐心资本聚集地。金发局董事会成员汤晓东接受《星岛头条》专访时表示，耐心资本与国家长期发展目标高度契合，而当前香港发展耐心资本，更是天时地利人和。

金发局董事会成员汤晓东接受《星岛头条》专访时表示，耐心资本与国家长期发展目标高度契合，而当前香港发展耐心资本，更是天时地利人和。

包括退休基金及主权基金等

报告指出，耐心资本包括来自退休基金、保险公司、主权财富基金及其他长线投资者的机构资本，并已成为推动跨境经济连通的重要力量。这类投资者凭借其规模、稳定性及长期投资视野，有能力为全球优先议题提供耐心资本，包括气候友好型经济转型、基建升级及科技创新等领域。

报告指出，耐心资本包括来自退休基金、保险公司、主权财富基金及其他长线投资者的机构资本，并已成为推动跨境经济连通的重要力量。

汤晓东解释，不同于短期投机资本对即时回报的追求，耐心资本投资期限长达10至20年，抗风险能力强，不受短期市场波动影响。目前主要聚集于AI、生物医药、绿色低碳等研发周期长及资金投入大的前沿领域，与国家长期可持续发展目标一致。同时，耐心资本能稳定资本市场生态，强化价值投资理念，减少短期炒作，鼓励企业专注技术突破与治理完善，增强市场信心。

相比内地与新加坡更具优势

汤晓东表示，吸引耐心资本不仅能巩固香港连接中港与全球资本的桥梁角色，提升资本市场深度与流动性，还能推动香港从「金融+贸易」向「金融+科创」转型，加速科研成果商品化，为高质量发展奠定基础。

相比内地与新加坡，香港优势独特且不可替代。作为离岸人民币中心，双柜台模式、「互换通」30年期合约等为机构投资者提供完善风险管理工具，这是新加坡难以比拟的；相对内地，香港成熟资本市场、独立司法体系及自由资金流动，提供了稳定预期；且多所世界前100大学持续吸引高端科研人才，形成资本与人才对接的良好生态。

可提供灵活融资与退出渠道

目前香港已初步形成耐心资本生态，如港投公司管理规模达620亿元，累计投资逾190个硬科技、生命科技等领域项目，其中10间已在港上市，20多间拟今年递交上市申请；此外，政府的100亿元「创科产业引导基金」，目标撬动至少400亿元总资本。为耐心资本提供了灵活的融资与退出渠道，具体而言即先进行投资，后通过上市或并购等合适方式退出，从而获得投资收益；回收资金后，再将其投入到其他新的科创项目中，形成良性循环。

从市场表现来看，香港已具备承接耐心资本的基础。数据显示，香港为亚太地区的第二大资金池，私募基金管理资本额大约2,300亿美元；亦是亚洲区内最大对冲基金中心和跨境财富管理中心。截至去年底，在港营运的单一家族办公室已达3,384间，其中1,095间由超过1亿美元财富的超高资产净值人士成立。此外，南向资金成为港股市场最大的增量资金来源，港股通录得14,048亿元的资金流入，按年高出74%。

对于当下中东战事，汤晓东认为这反而为香港带来契机，这些曾经以为很安全的地方经过市场重新评估后，发现香港的优势更突出，可谓香港发展耐心资本「天时地利人和」的机会。

目前仍存天使投资不足问题

不过，汤晓东坦言，香港吸引耐心资本仍面临挑战。最突出的是早期天使投资不足，因科创项目周期长、失败率高，缺乏早期资金易出现资金断层；此外，与矽谷及内地科创热点地区相比，香港高端科创人才储备仍有差距，制约资本落地效率。

对此，他建议完善全链条融资生态，推动种子轮、天使轮等资金多元化布局，鼓励家族办公室、企业创投基金参与，借鉴龙头企业孵化模式提供资金与应用场景支持；同时加大人才吸引力度，弥补人才短板。

展望未来，他建议香港分短期与中长期布局，短期优化科创企业上市渠道，吸引全球企业转板或双重上市，试点另类资产及保险创新金融产品；中长期加大私募资产发展，扩展互联互通机制，深化人民币计价债券等产品，为耐心资本提供更多长期投资选项。