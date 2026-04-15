诺奖得主克鲁明表示 美伊冲突下 中国将成新能源领域大赢家

诺贝尔经济学奖得主克鲁明（Paul Krugman）表示，美伊冲突正重塑全球能源市场，而中国将成为新能源领域的最大赢家。

中国主导的能源未来将「提前到来」

克鲁明指出，特朗普对能源革命的敌视态度，最大赢家将是中国。原因是中国主导著再生能源基础建设的生产，他更预期中国主导的能源未来将提前到来。

克鲁明引述《纽约时报》对欧洲电力价格分析，指出石油及天然气价格飊升，加上供应短缺威胁，更凸显依赖石化燃料的风险。他认为美国对伊朗军事行动，将引发全球对太阳能、风能及使用可再生能源运转电池的投资热潮，而全球所需的大部分可再生能源设备，主要是从中国采购。他指出中国在不少产业领域实力雄厚，在电气技术领域，特别是太阳能电池板、风气涡轮机、电动车及电池等再生能源革命核心产业，中国拥有绝对的主导地位。

中国「只生产、不使用」说法是误解

克鲁明表示，反对再生能源人士普遍存在一种误解，认为中国只生产及销售再生能源设备，自己却不使用。他提到于三个月前，特朗普在世界经济论坛上曾表示，中国几乎制造了所有风力发电使用的风车，但在中国找不到任何风力发电场。克鲁明反驳中国确实仍然大量使用煤炭，但风能及太阳能的使用正迅速增长，2024年中国的再生能源增长速度更已超越全球总和。

克鲁明认为中国正在建构由专业供应商组成的产业生产系统，这个产业生态系统带来的低成本优势，使中国在全球市场中占了巨大的竞争优势。他预期未来美国即使摆脱对石化燃料的执著，中国在再生能源制造的领先地位已难以憾动，更直言美国正将未来最重要的产业拱手让予中国。