耶伦忧阶段性通胀 今年仍有望减息 斥白宫干预储局 美恐沦为「香蕉共和国」

中东战事冲击全球能源供应，美国联储局前主席耶伦出席汇丰全球投资峰会时指出，当前全球经济正遭遇局部能源供应冲击，即使在最乐观场景下，全球油价上涨也将引发阶段性通胀高企，且冲击已蔓延至液化天燃气、化肥、航运成本等多个领域。她预计，联储局会在今年稍后时间减息，但现时局势不可预料，「很多事情都有可能」，将减息决策上将非常谨慎。

联储局不太可能加息

现时联邦基金利率维持在3.5厘至3.75厘水平，耶伦指，目前联邦公开市场委员会（FOMC）内部意见分歧，长期通胀预期仍低且稳定，短期预期略有上升但尚不忧虑。她指，中东冲突前，联储局货币政策定位良好，若通胀不下降，当局可以不减息；若通胀如预期下降，则可以降回中性水平，以及劳动市场较预期疲弱，甚至可以减息两次。她又称，虽不能排除有加息的可能，但不太可能会发生。

她续指，通胀因关税转嫁影响，需要6至9个月消退，虽劳工市场职位增长放缓，但移民减少亦令劳动力供应减少，整体亦稳定。

白宫干预已突破常规

美国通胀在过去5年高于2%的目标区间，耶伦指，下任主席提名人沃什素有「通胀鹰派」声誉，沃什若上任，其政策主张与特朗普政府的低利率诉求可能形成冲突，而当前白宫对联储局的干预已突破常规，若干预持续，对美国经济的威胁正日益增加，恐面临沦为「香蕉共和国（Banana Republic）」（即腐败、受强大势力操控的国家）的风险。

明确反对「中美脱钩」

美元方面，她认为，美元地位的长期稳固依赖美国宏观经济政策的可信度，若通胀失控或联储局独立性持续受损，可能削弱全球对美元的信心，但目前尚未出现足以替代美元的货币选项，稳定币的发展亦大机会以美元为基础，进一步巩固其储备货币地位。

中美经贸关系方面，耶伦明确反对「中美脱钩」，强调两国贸易与投资联系深度互补，应予以维护和发展。