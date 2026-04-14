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内地首季美元计价出口按年升14.7% 进口升22.7%

宏观经济
更新时间：11:12 2026-04-14 HKT
发布时间：10:20 2026-04-14 HKT

内地海关总署公布，今年首季以美元计价出口按年增长14.7%，进口按年增长22.7%，贸易顺差2,643.3亿美元。单计3月，以美元计价出口按年增长2.5%，低过市场预期；进口按年增长27.8%，高过市场预期。贸易顺差511.3亿美元。

以人民币计价方面，首季货物进出口总值录11.84万亿元（人民币，下同），按年增15%，首次超过11万亿元。其中，出口总值录6.85万亿元，按年增长11.9%；进口总值录4.99万亿元，创历史同期新高，按年增长19.6%。

海关总署副署长王军表示，今年首季进出口总值已连续12个季度保持在10万亿元以上，增速自2022年四季度以来，亦重回两位数增长；同时，对欧盟等发达经济体的进出口整体保持增长，对东盟、拉美、非洲等地区进出口增速都在两位数以上，多元化市场格局让外贸根基扎实稳固。

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