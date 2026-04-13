《钱、债与国运》四部曲：特权之辨 高债模式真相与中国道路｜陈新燊

二、美国模式：美元霸权的过度特权

美国能够承受超高债务而不爆发危机，根本原因在于美元的「过度特权」（Exorbitant Privilege）。这一特权由四个相互强化的支柱构成：

1. 全球储备货币地位。全球央行外汇储备中美元占比接近六成，各国为稳定汇率必须持续配置美债。这种结构性需求与美国短期财政状况脱钩，只要美元体系不动摇，美债就拥有制度性需求。

贸易与定价货币网络。 石油、大宗商品以美元计价，国际贸易结算中美元比例远超美国贸易份额。这一网络效应自我强化，改变格局需要重构全球贸易基础设施。

2. 安全港资产属性。危机时刻资本涌入美债避险，2008年金融危机源于美国，资金却从全球各地流入美元资产。美债市场的深度与流动性，使其在动荡中反而强化地位。

3. 本币债务与货币发行权。联邦债务全部以美元计价，美联储拥有最终发行权，理论上不存在本币违约可能。

4. 四重特权叠加，使美国拥有远超一般国家的债务边界。高债务带来的不是偿付危机，而是效率损耗与分配矛盾。美国从未真正偿还本金，依靠「借新还旧」与美元贬值稀释实际负担，本质是将成本转嫁给全球债权人。

但这美国模式不可复制。人民币国际化程度有限，资本账户未完全开放，中国无法像美国那样依靠全球资本虹吸能力支撑债务扩张。简单模仿美国路径，将陷入汇率危机与资本外逃的陷阱。

三、日本模式：内债闭环的安全孤岛

日本债务率更高但风险更低，核心是内债主导的封闭循环：

1. 内债结构闭环。国债90%以上由国内投资者持有，政府债务是国内部门间的债权债务关系，利息回流国内，不形成对外支付义务。

2. 高储蓄支撑闭环。家庭与企业长期高储蓄，金融资产充裕，持续吸收国债发行，无需依赖海外资本。

3. 经常账户盈余闭环。长期贸易顺差，全球最大净债权国，海外投资收益成为重要收入来源。

4. 央行协同闭环。收益率曲线控制（YCC）将利率压至零附近，央行持有国债利润上缴财政，降低实际融资成本。

这一模式使日本避免主权债务危机，但代价高昂：僵尸企业大量存续，创新活力衰退，「失去的三十年」未能形成新质生产力。日本的高债可持续，是「以时间换空间」的被动选择，而非主动的增长战略。

更关键的是，日本模式同样难以复制。中国储蓄率虽高，但人口老龄化加速，储蓄率下降趋势明显；经常账户顺差收窄，海外资产规模有限；若效仿日本长期低利率，将加剧金融抑制与资源配置扭曲。

四、发展中国家的债务陷阱：无特权的脆弱性

绝大多数新兴市场不具备美日式结构性条件，债务承受能力极低：

1. 外币债务原罪。本币信用不足，只能借入美元债务，偿债能力依赖出口与资本流入，汇率贬值瞬间放大债务负担。

2. 外部融资依赖。国内金融市场浅薄，依赖跨境资本，外资顺周期流动引发「流入—繁荣—外流—危机」的恶性循环。

3. 风险溢价高企。制度薄弱、治理不足，全球收紧时首当其冲，融资成本骤升，再融资窗口关闭。

4. 拉美债务危机、亚洲金融危机、阿根廷反复违约、斯里兰卡破产，本质都是缺乏特权条件下盲目举债的恶果。世界银行研究表明：发展中国家外债/GDP超过30%、短期外债超过外汇储备时，危机概率指数级上升。

这些教训被传统思维过度解读，成为「债务恐惧」的依据。但关键在于区分：危险的是外币债务与短期外债，而非本币长期债务；致命的是消费性支出与腐败浪费，而非生产性投资。

五、中国定位：具备优势但需创新路径

中国扩大国债的战略抉择，必须基于对自身条件的清醒认知：

1. 与美日的共性优势。高储蓄率（45%左右）、内债主导（外债占比极低）、经常账户稳健、经济基本面强劲，债务融资以内源性为主，具备扩大国债的天然优势。

2. 与美日的关键差异。无全球储备货币地位，无法全球虹吸资本；央行独立性有法律边界，《中国人民银行法》禁止直接认购国债；处于中等收入阶段，需警惕「中等收入陷阱」。

3. 发展中国家的共性约束。人均GDP仍处中等水平，部分地方隐性债务透明度低，金融市场深度不足。

这一独特定位要求中国走第三条道路：既非美国式全球霸权依赖，也非日本式封闭僵化循环，更非新兴市场不计后果的举债冲动。核心原则是：

1. 中央加杠杆替代地方无序扩张。赤字增量全部由中央承担，避免地方债务风险累积，提升资金配置效率。

2. 生产性投资替代消费性透支。投向科技、基础设施、人力资本，形成资产与增长能力，而非纯福利消耗。

3. 内债闭环隔绝外部冲击。严格控制外债，依靠国内高储蓄支撑，避免汇率与资本流动风险。

4. 绩效导向确保资金效率。项目全生命周期管理，设定专利转化率、产业带动率等KPI，杜绝低效重复建设。

六、结语：债务是国运映射，更是未来投资

归根结底，债务是国家信用的变现，是国运与综合实力的货币映射。美国债务特权来自科技、军事、金融与全球秩序的综合霸权；日本债务韧性来自高储蓄、制造业竞争力与社会稳定；新兴市场债务脆弱性，来自货币信用不足与结构依赖外部。

中国拥有高储蓄、内债主导、经常账户稳健等核心优势，具备适度扩大国债的坚实基础。2026年赤字率4%、超长期特别国债1.3万亿元的安排方向正确，但考虑到房地产调整带来的需求缺口与技术升级的资金需求，力度仍应进一步提升。