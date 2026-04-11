霍尔木兹海峡封锁6周 2万被困海员现人道危机 油轮驶出波斯湾受阻 分析料通行仍无期

美伊双方本周末展开外交谈判，华盛顿表示停火的前提是霍尔木兹海峡通航，据报自周四早上以来，仅9艘船只通过该海峡，其中5艘驶出波斯湾，4艘驶入，反映霍尔木兹海峡仍几近封锁。这场战争除了威胁全球航运供应链的稳定，据国际海事组织（IMO）数据，现时仍有约2000艘船滞留在波斯湾，合共超过2万名海员受困，据报船上的新鲜蔬菜和用水即将耗尽，不少海员已出现精神问题。

据联合国国际海事组织（IMO）的资料，自2月底战争爆发以来，霍尔木兹海峡内已有19艘船遭到袭击，造成10名海员死亡，8人受伤。据英国《卫报》报道，不少海员因为被困长达六周，心理上已到了极限。一名油轮船员向该报表示，他的油轮停泊在阿联酋海岸外，清楚地看到不到两周前被伊朗导弹击中燃烧的科威特油轮。

九成船员拒绝出航

这名海员坦言，早在一个月前已递交辞职信，「我已经告诉船长，我不愿意航行穿越海峡。这完全是关乎安全。」他指同一艘油轮上，约九成船员持相同态度，要求行使拒绝航行的权利。

他又说，一名船员已出现精神崩溃，同事要定期检查他的状况，并相信海峡上其他油轮的船员也出现精神问题，「因为这种局势带来的压力。海员支援热线试图帮助，但我们从一开始就知道这是不够的。」

新鲜蔬菜用水将耗尽

自冲突开始以来，国际运输工人联合会（ITF）已接到约1000份来自300艘船的海员询问。约20%的人要求遣返，其他则关心薪酬或燃料、食物和水等基本供应。据报在长时间被困下，不少船只上的新鲜蔬菜和洗浴用水即将耗尽，即使寻求补给也极其困难且昂贵。

在最近距离仅几英里的科威特Al-Salmi油轮遭袭后，这名海员第一次拨打了求助热线，「我有点不堪重负，不确定自己能否处理这种感觉。对我来说，重要的是不要让别人看到我哭。能把所有情绪向陌生人倾诉，确实有帮助。」他坦言，经历今次事件后，「我已经没有心理状态去完成任何高强度的任务。这是我一生中最艰难的情况」，不确定自己未来能否重投海员工作。

相关文章：据报伊朗限制每日最多15艘船只 通过霍尔木兹海峡

霍尔木兹海峡是全球能源与货物运输要道，现时的封锁状态不仅令海员陷入人道危机，更令世界经济承受巨大压力，因全球约20%的石油和天然气供应经由此地，故即使美伊展开停火谈判，但由于海峡未回复通行，油价仍在高位震荡，布油周五收报每桶95.2美元，纽油则报96.57美元。

沙地能源设施仍遭攻击

即使美伊暂时停火，沙地阿拉伯国家通讯社周四引述该国能源部官员指，利雅得、东部省以及延布工业城的生产、运输、炼油、石化和发电设施，近期仍遭到打击，袭击对象包括东西输油管道的一座泵站。

Rapidan Energy Group总裁、前白宫官员Bob McNally周五接受彭博访问时表示，沙地仍在遭受来自伊朗的打击，冲突仍在继续，航运尚未恢复。「我对霍尔木兹海峡通行真正恢复的预期很低。」

超大型油轮未能驶离

彭博报道指，自周四早上以来，有两艘与伊朗相关且遭美国制裁的油轮、两艘散货船和一艘货柜船被观察到驶离波斯湾。而周五早上，唯一一艘进入海湾的船是一艘与中国有关的散货船。同时，过去两天有数艘满载（装载能力约200万桶）的超大型油轮驶向该水道，但没有一艘能够驶出波斯湾。

相关文章：据报中国批准动用商业石油储备 应对能源短缺危机