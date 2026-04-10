美FCC拟再推限制 禁中国电讯商在美设立数据中心

美国联邦传播委员会（FCC）表示，拟禁止中国移动（0941）、中国电信（0728）及中国联通（0762）三大中国电讯商，在美国设立及营运数据中心，并禁止在美国营运的电讯商与中国电讯商连线。FCC计划在4月30日的会议，就此提案进行初步表决。

同步禁止电讯业者与使用华为中兴设备企业互连

FCC表示，考虑禁止电讯业者与安装列入清单公司设备的企业互连，清单公司当中包括设备制造商华为及中兴通讯（0763）。FCC亦考虑禁止提供美国电讯服务的范围，扩展至国家安全清单上公司的部分附属机构。

FCC指出，4月30日会表决另一项提案，禁止所有经中国实验室测试供美国使用的电子设备，包括电脑、智能手机及相机。

中国驻美国大使馆回应时表示，中国「一贯反对过度解读国家安全概念，以及滥用国家权力打压中国企业」。

FCC近年已禁止中国三大电讯商在美国营运。于2019年FCC拒绝中国移动申请提供美国电讯服务，2021年撤销中国联通、太平洋网络及全资子公司ComNet在美国营运授权，2022年撤销中国电信美洲公司营运授权。

去年12月，FCC禁止美国入口所有中国制新型无人机，今年3月禁止入口中国制新型消费型路由器。