股市反弹 全球500大富豪身家暴涨2650亿美元
更新时间：09:37 2026-04-09 HKT
发布时间：09:37 2026-04-09 HKT
发布时间：09:37 2026-04-09 HKT
全球股市在美伊停火消息刺激下大升，道指高收1325点创一年来最佳。股市反弹推动下，全球500大富豪身家单日暴涨2,650亿美元。
500大富豪身家暴涨幅度 创历史第二高
全球500大富豪身家单日暴增2650亿美元，创彭博亿万富豪指数单日升幅第二高纪录。史上最大增幅于一年前出现，当时特朗普宣布暂缓实施关税90日，刺激500大富豪身家单日急增3,040亿美元。
在股市大反弹加上发表新AI模型「Muse Spark」消息推动，META执行长朱克伯格 (Mark Zuckerberg)身家单日暴增128亿美元，成为500大富豪中单日身家升幅冠军。
LVMH掌舵人Bernard Arnault及Google共同创始人Larry Page，身家单日增加80亿美元。彭博亿万富豪指数中，共有61位富豪身家上涨10亿美元。
今年身家蒸发失地仍未收复
不过周三的身家大反弹，仍未足以抵销富豪今年身家所受冲击。年初至今全球500大富豪财富仍然蒸发388亿美元。
现时美伊停火仍未达成书面协议，以色列再次对黎巴嫩发动袭击，伊朗外长AbbasAraghchi表示，美国必须在「停火」与「透过以色列延续战争」之间作出选择，伊朗并再次限制船只通过霍尔木兹海峡，在停火破裂风险下，全球富豪或再面临新一波身家蒸发危机。
最Hit
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
2026-04-07 16:11 HKT
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
2026-04-07 07:30 HKT