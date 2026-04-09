股市反弹 全球500大富豪身家暴涨2650亿美元

全球股市在美伊停火消息刺激下大升，道指高收1325点创一年来最佳。股市反弹推动下，全球500大富豪身家单日暴涨2,650亿美元。

500大富豪身家暴涨幅度 创历史第二高

全球500大富豪身家单日暴增2650亿美元，创彭博亿万富豪指数单日升幅第二高纪录。史上最大增幅于一年前出现，当时特朗普宣布暂缓实施关税90日，刺激500大富豪身家单日急增3,040亿美元。

在股市大反弹加上发表新AI模型「Muse Spark」消息推动，META执行长朱克伯格 (Mark Zuckerberg)身家单日暴增128亿美元，成为500大富豪中单日身家升幅冠军。

LVMH掌舵人Bernard Arnault及Google共同创始人Larry Page，身家单日增加80亿美元。彭博亿万富豪指数中，共有61位富豪身家上涨10亿美元。

今年身家蒸发失地仍未收复

不过周三的身家大反弹，仍未足以抵销富豪今年身家所受冲击。年初至今全球500大富豪财富仍然蒸发388亿美元。

现时美伊停火仍未达成书面协议，以色列再次对黎巴嫩发动袭击，伊朗外长AbbasAraghchi表示，美国必须在「停火」与「透过以色列延续战争」之间作出选择，伊朗并再次限制船只通过霍尔木兹海峡，在停火破裂风险下，全球富豪或再面临新一波身家蒸发危机。