IATA警告航空燃油价格短期难回落 预计供应恢复需时数月

美国与伊朗达成一项附带条件的两周停火协议，其中包括重新开放霍尔木兹海峡。全球油价应声大幅下跌，纽约原油期货狂泻超过15%，报95.49美元。惟国际航空运输协会（IATA）的负责人Willie Walsh表示，鉴于中东炼油能力中断，即使霍尔木兹海峡重新开放，航空燃油的供应和价格仍需数月时间才能恢复正常。

油价仍将在高位 且航空业将提价

Willie Walsh认为，虽然原油价格预计将回落，但由于中东地区炼油设施在冲突期间受到影响，航空燃油成本短期内仍将维持在较高水位，很难说航空燃油供应需要多长时间才能恢复，但「这不会很快发生」。他亦指，过去的经验表明，航空业将通过提高机票价格来应对燃油价格上涨，「是不可避免的」。

Willie Walsh解释，中东是全球成品油供应的重要枢纽，不仅供应航空燃油，亦涵盖其他石油产品，即使海峡恢复畅通，要将供应恢复至所需水平，仍需耗时数月，若原油供应逐步恢复，中国与南韩预料将重启成品油出口。

EIA：海峡开放后燃油价格或持续上涨

另外，美国能源资讯署（EIA）警告称，即便霍尔木兹海峡重新开放，燃油价格仍可能在未来数月持续上涨。 该机构指出，即便战争结束，霍尔木兹海峡石油运输完全恢复仍需数月，在石油运输全面恢复、中东产油国产量恢复正常前，油价将持续高企。