鳄王警告美伊冲突恐变世界大战 5年内爆发机率逾50% 质疑市场3大假设

有「鳄王」之称的全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）创办人达里奥（Ray Dalio）发文警告，指美国、以色列与伊朗之间的冲突并非单一事件，而是一场更大规模世界大战的一部分，且短期内不会结束。他预计，未来5年至少爆发一宗重大多区域冲突机会率超过50%。

全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）创办人达里奥（Ray Dalio）预计，未来5年至少爆发一宗重大多区域冲突机会率超过50%。

「战争快结束」存低估风险

达里奥更对一些市场普遍预设提出质疑，其一是「战争很快结束、一切恢复正常」的市场预期，认为存在低估风险；其二是「霍尔木兹海峡关闭对中国造成明显冲击」的判断并不成立，因其拥有丰富的能源，如煤炭和太阳能，以及庞大的石油储备（约够90至120天用量）；其三则是即使美国军力最强，却是扩张最过度、长期承受战争代价能力最弱的一方。

他引述其对500年历史周期研究指出，当前局势与1913至1914年及1938至1939年高度相似，正处于从「战前对抗」向「战中实战」过渡的关键阶段，更强调冲突在这一阶段的典型走向是升级而非缓和。

「霍尔木兹海峡关闭对中国造成明显冲击」的判断并不成立，因其拥有丰富的能源，如煤炭和太阳能，以及庞大的石油储备（约够90至120天用量）。路透社

下阶段各国料要求高度忠诚

他认为，当帝国过度扩张时，往往会进入一个「大周期」（Big Cycle），而且目前正处于第九阶段，特征是「多个战场的冲突愈来愈同时发生」；下一阶段将是各国要求国内高度忠诚，并压制反对声音；接著是经济动荡加剧，直到最终出现胜利者并建立新的世界秩序。

多项指标已显示，全球正处于货币体系、部分国内政治体制，以及全球地缘政治秩序崩解的阶段。他建议投资者在冲突升高或不确定性浮现之际，建立有效的指标并遵循，具有极高价值。

这场世界大战不会很快结束

达里奥又指，多数人往往只关注当下吸引目光的事件，例如伊朗局势，却忽略了更宏观、更重要、且正在长期演变的因素。就目前而言，虽然最重要的是美以伊战争，但这只是我们身处其中的世界大战的一部分，而这场世界大战不会很快结束。

他提到，各种冲突正同时爆发，例如俄乌冲突；以色列—加萨—黎巴嫩—叙利亚战争；也门—苏丹—沙地阿拉伯—阿联酋战争，这场战争也牵涉到科威特、埃及、约旦和其他相关国家；以及以美—海湾合作委员会—伊朗战争。此外，大多数国家也卷入了其他激烈的非军事战争，例如贸易战、经济战、资本战、技术战和地缘政治影响力战争。

就目前而言，虽然最重要的是美以伊战争，但这只是我们身处其中的世界大战的一部分，而这场世界大战不会很快结束。美联社

美长期承受战争代价能力弱

针对美国而言，虽然军力最强，却是扩张最为过度的大国，目前在70至80个国家拥有750至800个军事基地，长期承受战争代价的能力最弱。他认为，过度扩张的大国无法成功在两线或多线作战，这将影响世界秩序演变。历史表明，判断哪国可能获胜的最可靠指标，并非哪国最强大，而是哪国能够承受最大的痛苦且持续最久。

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