日本薪酬趋势调查 的士司机人工五年升近四成 会计师插水11%

AI浪潮冲击下，欧美职场正探讨未来白领竞争力会否跑输蓝领。日本职场薪酬趋势已反映，蓝领人工过去五年有明显升幅，其中的士司机人工更爆升近四成，大幅跑赢白领人工升幅，部分专业人士人工如会计师，更出现负增长。

的士司机成为蓝领人工升幅王

据《朝日新闻》比对2020年及2024年日本薪酬趋势调查，2024年日本上班族平均每年收入约527万日圆，较2020年增加8%。其中人工增长达两成的职业，包括外勤员工如煤气电费收费员（增长34%）、建筑工人（增长23%）、电子通讯工程师（增长23%），蓝领当中的士司机成为人工升幅王，较2020年增加38%，追贴医疗专业人士牙医（增长44%）及兽医（增长40%）。

反观日本传统白领工种，人工升幅明显较温和。会计文员人工增长15%，人力资源文员增长12%，一般文员仅增长7%。至于部分专业人士工种，人工更出现负增长。注册会计师人工跌11%，法律专业人员人工下跌13%。

日本蓝领人工增幅领先白领，主要是因为请人难。2024年的士司机空缺率为2.74%，外勤员工空缺率为3.31%，建筑工人空缺率更高达9.38%，均高于劳动力市场整体空缺率1.22%。要应对劳动力不足问题，最直接方法是加人工吸引人才，令蓝领工种加薪幅度在过去数年跑赢大市。

人工增长逆转 日本白领或转战蓝领

2024年人工增幅，主要受劳动力不足所驱动，仍未反映AI应用普及的影响。有调查估计，未来约80%日本上班族或会受到AI冲击，当中四成至逾半工作或会被自动化所取代。日本人力资源研究员古屋星斗预计，接线生、税务会计等工种，未来被AI取代机会逾八成，反观水喉工及搭棚工人，取代率仅3%及7%。

古屋星斗表示在AI普及下，行政工种需求将会持续下降，预计未来会有更多上班族从行政工种转战蓝领工种，摆脱以往在白领领域争取向上流动模式，改为在蓝领工种发掘更多加人工机会。