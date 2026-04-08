美伊停火协议持久性有待观望 安本投资料出现最坏情况风险仍大

美伊两国宣布停火后，安本投资新兴市场经济师Michael Langham初步认为，这标志著特朗普政府及伊朗政权在某种程度上做出了让步，考虑到冲突持续造成的经济损失，或许能够维持一个脆弱的停火协议，因为这些损失不仅波及相关国家，也波及全球经济。该行认为，那些希望停止冲突并重新开放霍尔木兹海峡的各方将加倍努力，寻求一项能够令美国、以色列和伊朗都满意的妥协方案。

倘达成协议 经济冲击可控

然而，停火协议及其后续任何有条件协议的持久性都值得观望。该行怀疑美国或以色列是否会同意伊朗提出的十点条件，尤其因为美国不太可能停止在海湾地区的军事存在，而且伊朗的重建费用由谁承担也尚不明确。此外，伊朗如何确保不再进行铀浓缩活动的细节欠奉，也令人怀疑以色列的条件能否得到满足。因此，未来两周出现最坏情况的风险依然较大，并将对全球油价构成一定支撑。

如果两周的停火协议能够维持，并且各方最终达成某种妥协方案，重新开放海峡，那么这场冲突带来的全球经济冲击将是可控的。该行认为，这将会是暂时的物价水平冲击，可能不会波及到某些经济体的消费者或企业，各国央行亦可大致恢复到冲突前的政策轨道。

国防开支和能源安全势提高

至于这场冲突的长期影响将是全球国防开支和能源安全水平的提高，尤其是在中东和北非以至亚洲地区；而减少对海峡的依赖将是海湾合作委员会的首要任务，但这也会削弱美国在该地区作为安全保障者的地位。最终，对国内需求支出的重视及减少流向海外的储蓄，可能会使经济增长的重点从美国转向亚洲、欧洲和海湾合作委员会成员国。

停火足以引发快速价格重估

展望未来，安本投资多元资产客户专属方案全球副主管Ray Sharma-Ong指出，对于市场而言，停火能够大幅降低短期冲突升级的风险，即使长期不确定性仍然存在，也足以引发快速的价格重估。

他举例，去年4月9日特朗普宣布暂停原定于2025年4月2日生效的对等关税90天后，标普500指数单日飙升9.5%，当时与目前形势类似，仍有许多重大不确定因素，但极端下行风险的消除，足以引发强劲反弹。在之后的几个月内，市场也突破了先前的高位。

如果地缘政治风险溢价消退，引领市场的将是基本面而非地缘政治。该行预计，受油价冲击和避险情绪上升影响最严重的市场，将出现最强劲的反弹，其中亚洲石油进口量较大的股市，尤其是韩国、台湾和日本，可能反弹最快。

该行预计，只要停火协议维持有效，且霍尔木兹海峡的石油运输畅通无阻，油价就会从目前的水平回落，但并不认为油价会回落到冲突前的水平，因实际的物流和运输中断不会在一夜之间消失。此外，更高的运输成本、战争风险保险、延误、拥挤、改道效率低、预防性库存及地缘政治风险溢价等因素，都将使油价在一段时间内保持在之前的水平之上。

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