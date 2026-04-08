习特会前表态 美拟推动成立「美中贸易委员会」 强调谈贸易先于投资

据彭博引述美国一位高级贸易官员指出，正推动成立美中贸易委员会，但同时淡化成立一个专注于双边投资机制的可能性，并可能是中国国家主席习近平和美国总统特朗普下月会晤时的重点。

研究一种机制以便合作

美国贸易代表格里尔（Katherine Greer）周二在一场次活动上表示，「我们正在研究一种机制，以便与中国合作，确定我们应该相互交易哪些非敏感商品，并掌握这些商品的流通情况」。他又指，「这样你就能更好地谈论更棘手的问题了」。

报道提到，在3月于巴黎举行的贸易谈判中，格里尔、美国财长贝森特和中国国务院副总理何立峰讨论了成立贸易委员会的事宜，并为今年春季的「习特会」铺平了道路。此次峰会最初定于3月31日至4月2日举​​行，但由于2月底伊朗战争爆发而推迟，目前特朗普则计划于5月14日至15日访问北京。

重点讨论关税和贸易问题

在巴黎会谈上，还谈到了成立投资委员会，但格里尔表示这不太可能实现，因投资问题多属个案性质，并非贸易问题般具体。他表示，或许中国在美国的投资，又或美国对中国企业的投资，会遇到一些阻碍或其他问题，但认为目前中美关系目前还不到需要讨论投资项目的地步。

至于5月峰会重点预计将讨论关税和贸易问题，也可能宣布一些商业交易，包括讨论中的中国从波音公司购买500架飞机。