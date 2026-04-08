法国央行沽清美国库存黄金 欧洲买回劲赚逾千亿 行长强调非政治决定

继土耳其央行及波兰央行抛售黄金后，再有欧洲央行买卖黄金的消息。综合媒体报道，法国央行于2025年7月至2026年1月期间，成功出售存放在美国的最后一批129吨黄金，约占该国黄金总储备的5%；不过，该行同步在欧洲市场购入等量黄金，获得128亿欧元（约1,170亿港元）的资本收益。目前，法国所有黄金储备均存放于巴黎。

行长：欧洲交易黄金标准更高

据悉，法国央行自2005年起，一直在逐步以符合国际标准的新金条替换旧有非标准金条。对于存放在美国的黄金储备，该行未有选择提炼及运输存放在美国的黄金，而是趁金价高企时，透过26宗交易完成「一买一卖」操作，获得了巨额利润。

法国央行行长Villeroy de Galhau表示，将黄金转移出美国并非出于政治动机，这是基于欧洲市场上交易的黄金标准更高，而购买新黄金较提炼现有库存更为容易。

倘德国动手 全球储备布局或生变

不过，有报道指国家存放黄金的地点，往往能够反映一些国对外关系及金融安全的信任度。虽然许多国家的黄金储备长期以来都选择存放在纽约，既是对美元霸权的认同，也是对美国金融体系的一种依赖，但随着特朗普政府政策的动荡，已令越来越多国家开始怀疑这种信任。

另有报道指出，除了法国央行外，德国内部今年1月也掀起激烈讨论，要不要将存放在美国的1,236吨黄金搬回本土，约占其黄金储备37%，并指原因为特朗普治下美国政策不可预测性的担忧。一旦德国也动手，或会带动更多欧洲国家跟进，届时全球黄金储备布局将可能出现大变化。

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