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中国外汇储备回落2.5% 人行连续17个月增持黄金

宏观经济
更新时间：19:30 2026-04-07 HKT
发布时间：19:30 2026-04-07 HKT

中国外汇储备连升7个月后回落。人民银行公布，截至今年3月末，外汇储备33421亿美元，较2月末下降857亿美元，降幅为2.5%。

此外，人行连续17个月增持黄金，截止3月末的黄金储备为7438万盎斯，按月增加16万盎斯。当月黄金储备对应美元价值则按月减少448.25亿美元，降至3427.63亿美元。

金价较2月末降11.6%

中东战事爆后，黄金未能受惠，金价表现波动，3月末的金价降至每盎斯4668美元，较2月末降11.6%。尽管近数月有部分国家抛售黄金，惟中国则继续买入黄金。

外管局表示，今年3月，受全球宏观环境、主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。中国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新成效，为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

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