特朗普急夺伊朗石油为制衡中国 分析：加强与习近平谈判筹码 港股今早复市势掀波动

美国总统特朗普已向伊朗发出最后通牒，要求其在美东时间周二晚上8时（即香港时间周三上午8时）前达成协议，并重新开放霍尔木兹海峡，否则将会在4小时内，动用武力摧毁伊朗境内所有桥梁与发电厂。另一方面，据彭博报道，美国总统特朗普正考虑夺取伊朗的石油控制权，并将此视为向中国施压的潜在贸易筹码。

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特朗普会否有进一步军事行动，市场观望气氛浓厚，港股今日复市，分析料港股走势会较波动，恒指支持位为24200点，阻力位为25500至26000点。此外，中国周五公布3月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI），美国亦同日公布CPI，而香港周四（9日）公布上月外汇储备。美国能源部能源情报署（EIA）亦会公布月度短期能源展望报告。联储局公布货币政策会议纪要，美国2月核心PCE物价指数年率，而农业农村部月度供需报告亦会于本周公布。

受中东战事影响，能源价格飙升，市场普遍预期美国周五公布的上月CPI数据，通胀将明显走高。3月总体CPI环比涨幅料达0.9%，创2022年6月来新高。联储局最关注的通胀指标PCE，将于明天公布，市场预计，2月核心PCE通胀环比有望由0.36%升至0.44%，增速则放缓0.1个百分点至3.0%。联储局将公布3月中举行的FOMC会议纪要，市场预期与会官员，倾向在中东局势紧张下，在高度不确定性情况下维持观望态度。鲍威尔曾暗示，只有当委员会看到随着关税影响消退、核心通胀上升时，才考虑忽略石油冲击的问题。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，现时股市走势由美伊战争主导，关键是会否有一方作出让步，亦难以估计港股本周表现，但预计港股今日会较为波动，因伊朗会否开放霍尔木兹海峡的结果揭盅，恒指支持位为24200点，阻力位为25500至26000点。他指出，如果战争持续，股市难免继续波动，观乎伊朗的抵抗能力，以及美国经济的韧性。

以能源作筹码制衡中国

彭博昨日引述多名知情人士指，特朗普政府内部认为，中国作为全球最大的原油进口国，对能源供应有极大依赖。若能将伊朗的能源流纳入美国的控制范围，将可有效削弱中国在贸易谈判中的地位。

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报道称，特朗普本人在周一多次公开讨论此想法，他向记者表示，「如果由我决定，我会拿走石油，我会保有石油。我会赚很多钱。」他认为，既然美国是军事上的胜利者，就有权获得这些「战利品」。除了直接控制油田，特朗普亦抛出其他选项，包括考虑夺取伊朗关键的石油枢纽哈格岛（Kharg Island），甚至由美国反过来向通过海峡的船只收取「通行费」。

彭博分析，由于伊朗战事已影响霍尔木兹海峡的正常运输，导致国际油价及天然气价格上涨。在此之前，中国是伊朗受制裁廉价原油的最大客户，但冲突已导致伊朗原油的价格由以往的折让变为小幅溢价，直接增加了中国的能源成本。特朗普政府官员相信，若能进一步控制伊朗石油，将能加强美方与中国国家主席习近平谈判时的议价能力。

复制委内瑞拉模式

据彭博报道，特朗普政府此番构想，参考了其早前在委内瑞拉的行动模式。此前，美国透过介入，成功排挤作为委内瑞拉廉价石油主要买家的中国，并扶植新政府，让西方石油公司重返当地，从而掌握了该国的石油产出和出口流向。

报道更指出，美国近期的能源外交布局已在多方面挤压中国。就连美国早前发出对俄罗斯原油的制裁豁免令，亦对中国造成影响。在禁令放宽后，多艘原先驶往中国的俄罗斯原油油轮，迅速转向前往出价更高的印度等亚洲买家，导致油价上涨，令中国处于被动地位。

华盛顿战略与国际研究中心高级研究员Clayton Seigle则建议，美国或可将此模式复制到伊朗，例如在远离伊朗武器射程的阿拉伯海，透过海上执法扣押其石油货船，再将原油于国际市场上转售，以切断伊朗的经济收入。

计划风险高 油价面临上行压力

尽管有此构想，但彭博的报道亦指出，此计划面临巨大风险和执行困难。首先，美国民调显示大部分民众因高昂的汽油价格，已对战争感到厌倦，希望尽快从中东抽身。若要长期控制伊朗的能源设施，需要投入庞大的军事及财政资源，这与主流民意背道而驰。其次，单方面夺取他国资源将引发严重的国际法争议。

此外，彭博分析，中国为应对能源供应中断的风险，已建立了庞大的战略石油储备，并提升国内油气产量及大力发展再生能源。特朗普政府在2025年发动关税战时，便曾低估中国承受经济冲击的能力，今次可能重蹈覆辙。一名白宫官员向彭博透露，夺取伊朗石油目前仍只是一个想法，并未有正式的行动计划。然而，市场普遍忧虑，随著霍尔木兹海峡的死线逼近，地缘政治风险将持续升温，为国际油价带来显著的上行压力。