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美对伊「最后通牒」周三届满　油价冲破110美元

宏观经济
更新时间：09:43 2026-04-06 HKT
发布时间：09:43 2026-04-06 HKT

伊朗战争进入关键时刻，全球政经局势急剧恶化。美国前总统特朗普在社交媒体发出疑似「最后通牒」的预告，引发市场强烈震荡。与此同时，中东战事进入第六周，已直接冲击全球能源价格、旅游航空业及关键药品物流，欧洲多国正考虑采取极端财政手段以应对日益严峻的经济危机。

特朗普发文定下「死线」 油价全线上扬

特朗普于其创办的社交媒体 Truth Social 发出简短但强硬的帖文：「Tuesday, 8:00 P.M. Eastern Time！（美东时间周二晚上 8：00！）」。即香港时间本周三（4月8日）早上8时。虽然帖文未有明示具体行动，但外界普遍解读为针对伊朗局势的最后通牒。
受此消息影响，国际油价在美国长周末复市后显著上升。布兰特期油一度急升2%，冲上每桶111.43美元水平；纽约期油亦升2.6%，高见114.46美元。分析指出，现时战情极为紧急，市场情绪紧绷，任何风吹草动都足以逆转市况。

欧洲五国促征「能源暴利税」 减轻民生负担

中东战争导致的燃料涨价已令欧洲各国感到吃力。西班牙经济部长奎尔波（Carlos Cuerpo）联同奥地利、德国、意大利及葡萄牙的财政部长，正式向欧盟执委会发出公开信，强烈要求对获取暴利的能源公司课征「能源暴利税」（Windfall Tax）。
五国部长主张，能源巨擘在战争期间赚取超额利润，这笔税收用以减轻普通消费者与纳税人的负担。

航空业重创 中东取消航班逾4.6万班次

在旅游及航空领域，中东地区原有的商业繁荣已被撤侨航班的轰鸣声取代。根据 Cirium 数据显示，自2月28日美以发动攻击以来，往返中东的取消航班已逾4.6万班次。

战火不仅阻断航线，更波及全球药品供应稳定。DHL 德国及阿尔卑斯山地区物流部门表示，随著美以对伊朗的军事行动影响全球航运，市场出现了「囤货潮」。

物流专家观察到，制药公司为了确保原材料供应稳定，正要求大幅增加欧洲当地的仓储量。由于许多关键医药原料依赖途经中东的航道，供应链的中断已让各界对全球药品短缺的担忧日增，药品物流的需求正呈现激增态势。
 

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