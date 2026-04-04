高油价反冲击美国企业 亚马逊增3.5%附加费 航企加行李费 民调称65%人反特朗普「势打击中期选举」

美伊战争推升国际油价，美国国内能源价格亦急升，影响已蔓延至民生及企业层面，进一步加剧通胀压力，亚马逊、美国联合航空等大型公司相继宣布加收附加费。另外最新民调显示，在经济议题上的支持率跌至31%，创任内新低。民调显示，65%的人认为特朗普的政策使经济恶化，这是他任期以来最高的比例。而过往支持特朗普的基本盘亦出现裂痕，有17%人对2024年票投特朗普感后悔，为共和党中期选举选情添上警号。

美国平均零售汽油价格本周突破每加仑4美元，为四年来首次。能源成本的急升迅速传导至企业运营，亚马逊、联合航空相继宣布加收附加费，将成本转嫁至消费者。

亚马逊：燃料与物流成本升

亚马逊周四向传媒证实，将于4月17日起，对使用「亚马逊物流」（Fulfillment by Amazon, FBA）的美国及加拿大第三方卖家征收3.5%的燃料及物流附加费。自5月2日起，该附加费亦将扩展至「Prime购物」及「多渠道配送」服务。

该公司声明指，燃料与物流成本的上升已推高整个行业的营运成本，亚马逊过去一直自行吸收，但在能源价格持续高企的情况下，必须采取临时措施以抵销部分支出。亚马逊强调，这项附加费「明显低于」其他主要承运商的收费水平，意在减轻卖家负担。

亚马逊将对美国及加拿大第三方卖家征收3.5%的燃料及物流附加费。

美国邮政收8%燃油附加费

除了亚马逊，其他物流巨头UPS与FedEx已上调燃油附加费，美国邮政署更宣布，自4月26日起寄送的包裹将加收8%的燃油附加费，并计划持续至2027年1月17日。这意味著美国消费者在未来近两年半的时间里，寄送包裹成本将持续受能源价格影响。

航空燃油1个月升超过82%

航空公司同样面临燃料成本飙升的压力。根据「美国航空协会」引用Argus数据，芝加哥、休斯顿、洛杉矶及纽约的航空燃油均价已升至每加仑4.56美元，自2月底以来涨幅超过82%，燃料已成为仅次于劳动力的最大开支。

联合航空周四宣布，自4月3日起购买的机票开始，针对美国、墨西哥、加拿大及拉美航线的乘客，首件及第二件托运行李费用均上调10美元（折合约78港元）。捷蓝航空（JetBlue Airways）周一已宣布，每件行李费用至少上涨4美元，最高可达9美元，视乎订票时间而定。

继捷蓝航空周一提高托运行李费用，联合航空周四起上调费用10美元。

事实上，据标普全球周五公布的数据，美国服务业PMI在3月录得三年来首次萎缩，企业成本加速至年内最高水平，并普遍将增加的成本转嫁至消费者，消费者物价通胀或逼近4%。

相关文章：美国衰退机率料升至40% 服务业3年来首收缩 非农未反映战争影响 储局料按兵不动

特朗普经济议题支持率新低

油价高企令美国民众生活成本急升，已影响特朗普的支持度。日前《CNN》 与 SSRS 合作的一项民调显示，特朗普在经济议题上的支持率跌至31%，创任内新低。民调显示，65%的人认为特朗普的政策使经济恶化，这是他任期以来最高的比例。63%人表示油价上涨已造成家庭至少一些财务困难，其中15%认为困难严重。有七成人认为特朗普没有明确的计划来应对油价问题。

17%支持者对当年选择有保留

而据马萨诸塞大学阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）本周初发表的民调，特朗普整体支持率降至33%，创其第二任期新低。17%在2024年支持特朗普的选民，现在对当时的投票选择有保留。据报有共和党内部人士忧虑，若无法在11月中期选举前扭转经济颓势，选情恐遭重挫。英国《金融时报》分析认为，白宫与共和党正面临艰难抉择，如何在通胀与经济停滞下重建选民信心，仍未有明确路径。