美伊战争掀美债抛售潮 全球央行已抛售815亿美元 「沽债为买贵油」

据《英国金融时报》报道，全球自美伊战争以来已抛售815亿美元的美国国债，持有量为2012年以来的最低水平。

据美国联储局数据，全球中央银行、政府和国际机构等官方机构，在纽约联储托管的美国国债价值，自2月25日以来下降了815亿美元，至2.69万亿美元。

土耳其印度泰国或主要沽货

美伊战争自2月28日爆发以来，霍尔木兹海峡几近关闭，引发能源价格飙升，依赖石油入口国家的财政大受影响。报道引述美国外交关系协会高级研究员Brad Setser指，土耳其、印度和泰国这些石油入口国，可能是出售美国国债的主要国家，因为它们需要支付以美元计价的更高昂石油价格。

据官方数据，在战争爆发前的2月27日，土耳其央行从其外汇储备中出售了220亿美元的外国政府证券，Brad Setser估计其中一部分可能是美国国债。而泰国及印度央行的数据亦显示，自伊朗战争爆发以来，它们已出售外汇储备，但不清楚这些出售是否涉及美国国债或美元存款。

出口国亦可能沽美债套现

美国银行利率策略师Meghan Swiber则指，中东石油出口国也可能在出售美债资产，以弥补石油收入，不过它们在整体美国国债持有者中所占比例很小。

部分国家沽美元撑本国货币

另外，美伊战争爆发以来美元走强，亦导致部分国家入市干预货币，他们通常会沽售美元，以支持本国货币汇价。Brad Setser指，许多国家不希望本币进一步贬值，因为这会推高以本币计价的石油价格，「这要么意味著更多的财政补贴，要么意味著家庭承受更大痛苦。因此，许多国家决定干预外汇市场，以限制贬值和本币油价上涨。」

Aegon资产管理公司首席投资官Stephen Jones则认为，数据显示外国官方持有者可能正在「储备战时资金」，通过抛售美国国债来套现。

报道亦引述分析人士指，部分美国国债可能只是转移到纽约联储以外的其他托管机构，而非真正出售。但Meghan Swiber表示，联储局记录的抛售金额仍值得注意，尤其是自2012年以来美国国债市场规模已大约扩大三倍，美国国债现时为全球央行最重要的储备资产。

