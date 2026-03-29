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中东两大铝厂齐受袭 铝供应链再受冲击 或刺激铝价攀升

宏观经济
更新时间：16:57 2026-03-29 HKT
发布时间：16:57 2026-03-29 HKT

美伊战事持续之际，中东两大铝厂传出遭飞弹和无人机打击，或令全球铝供应链遭受冲击，刺激铝价再度攀升。值得留意的是，中东地区约占全球铝供应量约9%，其中大部份目前也阻滞在霍尔木兹海峡内侧。

未有说明会否暂停营运

综合媒体报道，中东最大铝业制造商阿联全球铝业（Emirates Global Aluminium，EGA）周六（28日）发声明证实，位于阿布扎比的生产基地遭伊朗无人机与飞弹袭击，造成重大损害，并有多名员工受伤，幸而没有生命危险，公司正评估损失，但未有说明会否暂停营运。

EGA提到，有关生产基地包括一座冶炼厂，2025年铸铝产量有160万公吨；另有一座氧化铝精炼厂，去年产量约240万吨。

不过，EGA指在中东战事之初，已在海外储备相当数量的金属库存，并动用这部份产品以维持对客户供货。早前亦有报道指出，EGA在战事爆发后调整物流策略，将大量原料及产量运往阿曼海外据点以降低冲击。

两座铝厂均与美国有关

除了EGA受袭外，巴林铝业公司（Aluminium Bahrain，Alba）的工厂也遭受到伊朗无人机与飞弹袭击，惟声明中未有提及攻击细节或设施受损程度。伊朗伊斯兰革命卫队一份声明则提到，上述两座铝厂均与美国军事和航空航太业有关。

由于中东铝供应量占全球达9%，高盛估计在市场预期供应收紧、库存不足情况下，相关商品价格可能上涨，并造成全球经济压力。不过，顾问公司Harbor Aluminum表示，虽然阿联酋是全球第五大铝生产国，但仍远低于最大产铝国中国的规模。

此外，EGA作为阿联酋规模最大的非能源工业企业，是阿联酋承诺未来十年向美国投资1.4万亿美元计划的重要参与者；而阿联酋先前是美国第二大铝供应国，仅次于加拿大，并正在俄克拉荷马州建造数十年来美国首座新建铝冶炼厂。

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