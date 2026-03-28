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「末日博士」料战争势升级 「特朗普不会退缩」 重演70年代能源危机 联储局恐被迫加息

宏观经济
更新时间：11:36 2026-03-28 HKT
发布时间：11:36 2026-03-28 HKT

有「末日博士」之称的著名经济学家鲁比尼（Nouriel Roubini）预测，美国总统特朗普更可能将对伊朗战事升级以争取胜利，而不是退缩并冒著对经济和国际秩序造成更糟后果的风险。

鲁比尼在2008年全球金融危机的关键时刻以悲观警告而闻名、并曾任白宫经济学家，他周五在意大利接受访问时表示：「我的基本判断是，战事升级的可能性超过50%，升级后失败的可能性比升级后成功的可能性低，但这是一个巨大的风险。」。

升级战争博伊朗政权崩溃

他表示，如果美国和以色列升级战争，更可能导致伊朗政权崩溃，「因此中期结果会更好，即使短期内油价会上涨」，故他相信特朗普和以色列总理内塔尼亚胡有动机升级以尝试取胜。

不过，鲁比尼警告战争持续将损害全球经济，因为美国和以色列一旦升级战争，「伊朗会进一步攻击石油设施，就会陷入类似上世纪70年代（能源危机）的局面。」他续说：「即使战争明天结束，油价也不会回到之前的水平。」但他补充说，10%至 15%的涨幅「不算悲剧」。

相关文章：油价飙涨恐重演70年代能源危机 以史为鉴揭5大规律 金价不一定受惠

欧英央行最快或下月加息

在被问及对货币政策的影响时，鲁比尼表示，欧洲央行可能需要在「4月甚至6月」加息，英伦银行也一样。事实上，随著油气成本推高、信心指标下滑，德国和意大利等欧洲国家正在重新评估经济增长。上周欧洲央行亦经济发表了更为悲观的展望。

鲁比尼又指，美国联储局也可能陷入困境，决策者可能被迫加息，「以避免通胀预期失去锚定。」他说：「在 2022 年，联储局几乎失去了公信力，因为加息太晚。」

料沃什刚上任不想毁声誉

他相信将于5月接替鲍威尔（Jerome Powell）成为联储局主席的沃什（Kevin Warsh），不会在上任初期就毁掉自己的声誉，因此可能别无选择只能加息。

相关文章：华尔街上调美国衰退预警 机率逼近50% 油价飙涨及就业疲软恐压垮经济

 

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