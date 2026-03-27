据报香港邀对华友好国家参与黄金结算系统 力争替代伦敦 成黄金交易中心

据彭博引述消息报道，香港正邀请多个与中国友好的中央银行，参与其即将推出的黄金结算系统，期望借着「一带一路」沿线国家的机构影响力，将香港打造成伦敦的替代中心。消息指，此举是为了配合北京近年积极吸引主权国家将黄金储存在中国内地的战略，亦是扩大人民币作为可投资资产国际吸引力的更广泛战略一部分。

承诺三年容量扩大至2000吨

香港政府今年公布的一项公开倡议，将香港推广为黄金交易、融资及储存枢纽，并计划于今年内开始测试由政府营运的结算系统。此外，香港已与上海黄金交易所签署合作协议，并重申在三年内将黄金储存容量扩大至2,000吨的承诺。

由于央行持有庞大的黄金储备，是市场上最终的流动性提供者。若能获得央行及大型金融机构的支持，将显著推动香港的雄心。目前，伦敦每日的黄金交易额高达数十亿美元，其核心正是由这两者所支撑。

据悉，为推动黄金枢纽的发展，香港已获得多间国际及中资国有银行的支持，当中包括汇丰银行、渣打银行、中国银行及工商银行。

面临新加坡激烈竞争

不过，香港亦面临新加坡的激烈竞争。新加坡同样计划扩大黄金储存容量，争取成为外国央行存放金条的托管地，并已引入摩根大通及瑞银等本地及国际银行，以提升流动性并充分利用财富投资者的需求。

报道指，香港目前仍在确定其拟议结算系统的细节，包括容许交收的金条规格及结算货币。另外，香港正考虑采用大型银行及主权买家广泛使用的「伦敦合格交收标准」；同时亦考虑制定专属香港的标准，惟料需时较长。

对于希望多元化的国家而言，香港与内地提供截然不同的选择。香港的离岸地位令黄金进出口相对便利；相反，内地对黄金交易实施严格管制，所有进口必须经由上海黄金交易所处理，出口亦受严格限制。