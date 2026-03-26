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伊朗无意谈判 土耳其油船疑遇袭 布油升3%破105美元 分析：美伊霍峡主权问题难达共识

宏观经济
更新时间：16:35 2026-03-26 HKT
发布时间：16:35 2026-03-26 HKT

据外媒报道，一艘满载原油的土耳其油轮在黑海疑似遭到海底袭击，但并未造成漏油事故。加上美伊谈判传出进入拉锯战，刺激国际油价今日（26日）显著造好。布兰特期油一度高见每桶105.27美元，最新报105.18美元，升幅达2.96%；纽约期油（WTI）目前亦急升2.77%。

特朗普盼数周内结束战事

据《华尔街日报》美国总统特朗普早前表明，希望快速结束对伊朗的战争，力争在未来数周结束战事。但伊朗表示无意与美国直接谈判。尽管美国通过几个友好国家向伊朗传递结束战争的提议，但伊朗经由这些调解方的交流讯息并不以为与美国进行谈判。

此外，有报道指，美方已向伊朗提出逾十二项停火条件以重启谈判，惟伊朗官员已否认有关说法。另一方面，五角大楼据报正计划向中东增派数千名士兵。

BCA Research地缘宏观策略师Marko Papic指出，美伊双方在霍尔木兹海峡主权问题上的立场相距甚远，谈判可能发生，也可能不会发生。他直言，尽管军事行动仍在持续，市场却已表现得好像外交进程正在推进，这种错位本身便是风险所在。

油轮运输量回升才是真正焦点

布鲁金斯学会高级研究员Robin Brooks认为，市场最终关注的并非政治博弈本身，而是冲突对实体经济的实际影响。这意味，即便发生军事升级，只要油轮运输量最终回升，市场就会欢欣鼓舞。

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