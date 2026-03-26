华尔街上调美国衰退预警 机率逼近50% 油价飙涨及就业疲软恐压垮经济

美国联储局主席鲍威尔上周否认美国经济面临滞胀（Stagflation）威胁。然而，随着美国与伊朗的战事拖延，引发油价狂飙及通胀升温，华尔街经济学家正大幅上调美国经济陷入衰退的预测。有机构更警告，未来12个月发生衰退的机率已逼近50%，令接棒鲍威尔的下一任联储局主席面临更艰难的政策挑战。

中东冲突 恐令概率迅速上升

近日，由于地缘政治风险急升及过去一年劳动力市场疲弱的情况下，经济学家纷纷调高美国经济收缩的风险评估。其中，穆迪分析（Moody's Analytics）的模型将未来12个月的美国衰退机率上调至48.6%；Wilmington Trust预测为45%；EY Parthenon预测为40%；高盛亦将概率调高至30%。在正常时期，此机率通常仅约20%。

EY Parthenon更警告，如果中东冲突持续时间更长或更为严重，这些概率可能会迅速上升；穆迪分析首席经济学家Mark Zandi直言，担心衰退风险目前处于令人不安的高位，而且还在持续上升，衰退已成为真正的威胁。

美国每次经济衰退 皆伴随石油冲击

值得注意的是，除了新冠疫情期间外，自大萧条以来，美国几乎每次经济衰退之前都伴随著石油冲击。

据美国汽车协会（AAA）数据，过去一个月美国汽油价格每加仑已急升1.02美元，升幅高达35%。Zandi警告，高油价的负面后果来得最早最快，如果油价在5月底，甚至第二季末前，仍维持目前水平，将令美国陷入衰退。他表示，目前的「基准情景」仍是交战各方能够找到外交出路，霍尔木兹海峡恢复石油流通，从而使美国经济避免最坏情况。

就业市场数据 仅靠医疗业支撑

除了能源价格，经济学家认为就业市场是另一个核心压力点。美国经济在2025年全年仅创造了11.6万个职位，今年2月更净减少9.2万个。尽管失业率稳企于4.4%，但这主要是因为企业裁员较少，而非招聘增加。若撇除医疗保健相关领域创造的逾70万个职位，过去一年其他行业的就业人数实际上减少超过50万人。

安联集团美国高级经济学家Dan North形容，依赖单一引擎来推动整个经济前进，绝非长远之计。威尔明顿信托首席经济学家Luke Tilley亦指，通胀风险较联储局官员认为的更加低，相反劳动力市场的下行风险比联储局官员想像中更大。

鲍威尔拒用「滞胀」一词

面对通胀高企与增长放缓同时出现的情况，市场对重演70年代和80年代初的滞胀担忧日增。不过，鲍威尔上周在维持利率于3.5%至3.75%不变后，坚拒使用「滞胀」一词，强调目前失业率及通胀水平远不及70年代的双位数恶劣情况。

尽管如此，目前的「轻度滞胀」（Stagflation-lite）已令消费者信心整体低迷，尤其是中低收入群体因高物价而承受更大压力。NerdWallet的3月调查显示，高达65%受访者预期未来12个月将出现衰退，按月急升6个百分点。

Tilley警告，过去两年美国近20%至25%的消费增长，是靠股市上升带来的「财富效应」支撑。随著美伊战争爆发令道指下挫逾5%，若财富效应减退，美国将失去大量增长动力。

仍有机会避开最悲观预测

目前，亚特兰大联储局预计美国第一季GDP将增长2%，虽略高于去年第四季的0.7%。经济学家曾预期第四季成长疲软将在第一季反弹，但目前看来反弹幅度有限。不过，若战事能尽快平息，加上2025年通过的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）的刺激措施及增加退税，专家相信美国经济仍有望避开最悲观预测。