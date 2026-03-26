美国据报评估油价升至200美元影响 白宫否认有专门研究

彭博引述知情人士报道，特朗普政府官员评估油价如果飙升至每桶200美元对经济的影响。不过，白宫发言人Kush Desai否认有关报道，称「不实信息」。

该知情人士指，就油价大升对经济增长前景可能造成的损害建模是危机时期常规评估的一部分，并不代表对未来的预测。他们表示，相关评估旨在确保政府能应对各种可能情况，包括冲突长期化的风险。

贝森特曾担心冲突推高油价

知情人士又透露，在战事开打之前，美国财政部长贝森特也担心冲突会推高油价，损害经济增长；又指财政部高级官员数周来已就油价和汽油价格波动问题向白宫表达了担忧。

白宫发言人Kush Desai称报道为「不实信息」，他表示，虽然政府确实在评估不同能源价格情境和经济影响，但官员未专门研究油价升至每桶200美元的可能性，贝森特也并未担心行动带来的短期干扰。

Kush Desai又指，贝森特曾多次表达他本人和本届政府对美国经济和全球能源市场长期发展轨迹的持续信心。