油价破百 俄罗斯石油收入料飙七成 短期财政压力得以舒缓

据路透社报道，随著美以对伊朗发动战争，国际油价在战事于二月底爆发前约为每桶70美元，目前已升破100美元，天然气价格亦同步飙升。在此情况下，俄罗斯成为幕后赢家，同时令俄罗斯政府得以推迟实施一项原定增加长期财政储备的计划，从而纾缓短期财政压力。

按每桶75美元的税务基准油价估算，俄罗斯四月份的财政石油及天然气收入，预计将较三月增长70%，达到约9,000亿卢布，为2025年10月以来的单月最高水平。

「临界价」决定多少收入流入储备基金

报道指，伊朗战争引发的油价飙升，有望大幅缓解俄罗斯面临的短期财政压力，令俄罗斯政府得以推迟实施一项旨在增加长期财政储备的计划。

据悉，战事爆发前，俄罗斯原计划调低所谓的石油「临界价」（cut-off price），将更多石油收入注入财政储备的国家财富基金，并曾讨论削减预算开支。根据现行机制，油价高于59元「临界价」的超额收入，将悉数拨入国家财富基金。

另外，俄罗斯政府现已决定推迟调整「临界价」。由于修改「临界价」需要通过修订预算法律，预计最快要到2027年才有可能落实。

政府将于四月公布新一轮宏观经济预测，当中包括今年油价的预期平均水平，以作为预算编制的参考依据。

评估油价上涨的影响言之过早

俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina上周减息后表示，目前评估油价上涨对俄罗斯经济的影响尚言之过早，并强调预算规则是俄罗斯抵御外部冲击的最佳防线。

报道指，即使伊朗危机突然结束，俄罗斯大多数政策制定者预期油价在一段时间内仍将维持一定的风险溢价。

值得关注的是，国家财富基金以外汇持有，目前主要为人民币资产，对俄罗斯外汇市场具有重大影响。政府三月间因讨论新「临界价」而暂停基金的外汇抛售，已导致卢布兑美元汇率下跌6%。



