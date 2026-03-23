高盛形容原油市场面临「史上最大供应冲击」 大幅上调2026油价预测 

美伊冲突持续，霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的原油运输仍被中断。据彭博报道，高盛发表最新报告形容，今次事件已构成全球原油市场「史上最大规模的供应冲击」，并大幅上调2026年的国际油价预测。其中，2026年布兰特期油的平均价格预测，由原先的每桶77美元大幅上调至85美元；而纽约期油的全年预测亦由72美元调高至79美元。

目前美伊战争进入第四周，且毫无平息迹象，导致能源市场陷入动荡。美国总统特朗普更向伊朗下达48小时最后通牒，要求重开连接波斯湾与全球市场的霍尔木兹海峡，否则将轰炸伊朗的发电厂；德黑兰方面则扬言采取报复行动。

高盛分析师在报告中表示，这次是史上最大的石油供应冲击，将迫使决策者及市场认清两个结构性风险，分别是中东地区在原油生产及闲置产能上的高度集中，以及能源基础设施的脆弱性。

霍尔木兹海峡仅维持5%石油流量

至于此次上调国际油价预测主要基于一个关键假设，预期霍尔木兹海峡的石油流量在未来六周内，仅能维持正常水平的5%，其后再经历一个月的逐步恢复期。

在实体原油市场方面，高盛指今次冲击正导致亚洲市场出现供应紧张。不过，由于在战争爆发前全球原油原本就处于供过于求的情况，目前美国及欧洲等经合组织国家的商业原油库存仍在上升。

高盛进一步预计，若假设在海峡全面重开后，需要四星期才能逐步恢复，中东地区的原油产量损失将由目前的每日1,100万桶，攀升至最高峰的每日1,700万桶，累计损失总量超过8亿桶。