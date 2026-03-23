金价下试4300关 今年升幅近蒸发 学者称核心避险资产是货币 「金本位时代早结束」

美伊战争局势持续升温，触发环球股市大跌，甚至连市场视为「避险」资产的金价也急挫。现货金价上周已跌近11%，为1983年以来最差单周表现，今早再曾跌逾3%，低见4,320美元，距离去年收盘价4,318美元仅一步之遥；换言之，金价今年涨幅已几近抹平。金价其后在低位稍为回升，暂报4,355美元，续跌逾3%。有内媒引述经济学者警告黄金本质上是「投机资产」，仅美元出现问题才被视为货币避险资产替代品，但当全球经济真正遭遇系统性风险，核心避险资产仍是货币。另外，中国银河证券则认为，黄金下跌并非「避险」失效，而是定价逻辑由风险驱动转向利率驱动。

联储局上周暗示有加息可能

综合市场意见，金价下跌原因包括中东战争升温、油价持续高企，从而引发通胀忧虑，加上美国联储局上周已表明如果通胀无进展，将不会减息，甚至暗示有加息可能，令全球债市遭遇抛售潮，债息相应急升，同时令作为典型无息资产的黄金遭到抛售。

美元出问题 金价才被视为替代品

针对国际金价失守4,400美元关口，有内媒引述经济学者盘和林表示「毫不意外」，并指黄金只有一种情况能发挥避险作用，即美元出现信用问题或处于宽松周期，才可作为货币避险资产替代品。

盘和林进一步解释，目前中东乱局引发的滞胀风险，即通胀率高企、潜在经济增长低迷，各国在这种情况下都会选择加息，而货币升值必然带动黄金贬值；同时，他认为各国央行不会不计成本地囤积黄金，而是会根据金价趋势灵活调配储备，「逆势操作在任何领域都行不通」。

货币信用源于国家实力非黄金

他又强调，如今主权货币的信用，源于国家的军事实力、科技实力、金融实力和能源控制力，未来或许还会包括算力，「没有任何一个国家的货币，是依靠黄金作为支付保障的」，金本位时代早在20世纪70年代已结束，这是必须认清的客观事实。

展望后市，他认为金价短期仍有下行空间，需重点考验4,350至4,400美元支持位，若能守住则迎来技术性收复，但若进一步跌破该区间，可能触发新一轮连锁抛售；建议黄金投资者务必适可而止，不宜投入过多资金。

券商：定价逻辑转向利率驱动

另一方面，中国银河证券研究报告则指出，黄金定价逻辑由风险驱动转向利率驱动，使黄金与地缘风险出现阶段性背离。该行解释，高油价推升通胀预期，实际利率预期上行，提高了持有无息资产黄金的机会成本，成为压制黄金的核心因素。

机构减持套现 加大价格调整

此外，在全球市场波动加大的背景下，部分机构为因应保证金压力与组合调整，被动减持流动性较好的资产，令黄金成为重要变现工具。同时，金价过去两年从2,000美元至涨至接近5,000美元，拥挤度较高，地缘冲突反而成为止盈触发因素，使价格调整呈现放大效应。

不过，该行认为金价短期承压不改长期逻辑，未来仍取决于利率与信用的再平衡；从中长期看，央行购金、储备多元化以及地缘不确定性，仍构成支撑，而本轮调整更多是节奏变化，并非趋势逆转。

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