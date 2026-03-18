联储局宣布维持利率不变 中东局势对经济影响未明确 点阵图预测今年减息一次

美国联储局于本港时间周四凌晨2时公布议息结果，宣布维持利率于3.5至3.75厘不变，符合市场预期。

鲍威尔：若通胀无进展不减息

联储局声明表示，联储局维持2026年减息一次、2027年减息一次的预测。点阵图显示，在19位官员中，有7位官员认为2026年应全年维持利率不变，有7位官员认为应累计降息25个基点，有2位官员认为应累计降息50个基点，有2位官员认为应累计降息75个基点，有1位官员认为应累计降息100个基点。

联储局声明指，中东地区局势的变化对美国经济的影响尚不明朗，预计到今年年底将减息0.25个百分点。声明又指，预计失业率保持稳定，而通胀会上升，到2027年底通胀率将达到2.2%。

联储局主席鲍威尔表示，伊朗战事导致油价急升，预料短期内推高通胀，但现在判断幅度还为时过早。鲍威尔在记者会上多次强调，中东局势发展带来的影响仍不确定，要保持观望。他说，若通胀无进展，将不会减息。

金管局：美息走向存不确定性 吁管理利率风险

金管局表示，联储局维持息率不变的决定符合市场预期。会后发表的点阵图（dot plot）显示，联储局有可能于2026年内再减息25基点，但市场普遍认为，美国未来货币政策走向存在较大不确定性，而近期中东地区局势紧张对油价以至美国通胀走向带来更大变数。

香港方面，货币及金融市场保持有序运作。港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。

美国未来息率走向存在不确定性，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

富达国际：若中东局势持续升级 今年难减息

富达国际高级环球宏观策略师Max Stainton表示，今年利率前景的关键，将高度取决于中东局势及其对能源价格的影响。在基本情境下，若油价维持在每桶90至110美元的较高区间，联储局可能延长按兵不动的时间，短期内减动降息的门槛随之提高；但此一情境尚不足以引发新一轮加息周期，因其对经济增长的拖累仍属可控，且油价对物价影响偏向一次性。

然而，若油价进一步升破每桶120美元，并带动运输与商品价格再度上升，将加强利率维持较高水平的政策立场，同时也增加下半年需求转弱、甚至经济衰退的风险。

综合来看，若基本情境如预期般发展，今年联储局仍可能减息一至两次。然而需要注意的是，中东局势变化迅速，在今日伊朗能源基础设施遭到攻击后，局势已有升级迹象。若此情况持续，今年减息的可能性几乎被完全排除。

嘉信理财：中东冲突明朗前 减息难以实现

美国联备局于香港时间周四公布议息结果，决定将利率维持在3.5厘至3.75厘区间不变，符合市场预期。嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰对此表示，伊朗局势持续升温，且未见缓和迹象。市场现时已将首次减息的时间，由原来预期2026年内减息两次，推迟至明年夏季。

能源风险令通胀前景不明朗

林长杰表示，市场重新评估的关键因素是中东局势紧张导致能源价格急升，促使投资者再三审视通胀前景。于短期内减息机会下降，与美国总统特朗普呼吁为家庭及企业减低借贷成本的言论背道而驰， 反映由能源引发的通胀仍是确实风险。他续称，市场正高度注视能源市场走势，美国消费者正面临燃料价格显著上升。在中东冲突变得更为明朗之前，短期内减息将难以实现。

王良享料9月始减息 全年减一次

市场人士普遍预期，今年只会在下半年减息一次。臻享顾问董事总经理王良享认为，美国于今年9月才减息，估计全年只减一次息，因联储局要观望3月至5月通胀数据，又指如果战事缓和或「有得倾」，油价亦只会回落到75至80美元，仍较今年低位高出25%。

鲍威尔或留任理事

王良享又预计，鲍威尔留任联储局理事机会较之前高，因美国一名联邦法官驳回对他发出的传票，反映法院保持联储局的独立性。他又认为，美汇指数已见顶，因为美国长债孳息率攀升不会持久，另美国或会补回国防预算，将加深财政赤字。

瑞士百达料通胀忧虑升 削减息次数

瑞士百达财富管理美国高级经济师崔晓表示，预计部分官员将因通胀忧虑，而下调预期减息次数；另一些官员则可能因近期劳动市场数据疲弱，而上调减息幅度。经济预测摘要很可能显示核心与整体通胀上涨、经济增长放缓及失业率攀升。近期核心个人消费支出（PCE）物价指数仍处于高位，油价冲击可能推迟原本预计在年中开始的通胀回落进程。鉴于伊朗冲突带来的短期通胀上行风险，加上目前宏观经济稳健，对增长的影响有限，故认为原先预计于6月和9月的减息时间点可能面临推迟。此外，最新的点阵图预计利率路径不会有明显变化，中位数仍显示今明年分别减息一次，而长期中性利率的中位数仍维持在3%。