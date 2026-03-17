达里奥警告霍尔木兹海峡如「最终决战」 倘美败阵势令资金出逃 或失储备货币地位

有「鳄王」之称的桥水基金创办人达里奥（Ray Dalio）继早前警告大国之间的冲突将不再受法律约束、而是回归原始的权力博弈后，最新再在社交平台发文指出，美伊战争一个显而易见、且几乎所有人都认同的关键，就是「谁控制了霍尔木兹海峡」，并形容为「最终决战」。他更直言，如果伊朗最终控制了霍尔木兹海峡的通行权，甚至拥有了谈判的权力，将意味美国被视为战败、伊朗将被视为胜利。

伊朗控制海峡表明美国失败

达里奥解释，如果伊朗控制霍尔木兹海峡并将其用作武器，将清楚地表明美国无力解决当前局势，其后果将对美国、其在该地区的盟友（尤其是海湾盟友）、最依赖其石油供应的国家、世界经济以及世界秩序造成巨大损害。同时，无论美国未能控制霍尔木兹海峡的原因是甚么，均代表了美国总统特朗普和美国的失败。

他认为，失去霍尔木兹海峡控制权对于美国而言，其后果将如同1956年苏伊士运河危机对于英国一样，也如同18世纪荷兰帝国和17世纪西班牙帝国遭遇类似失败一样，并提到帝国瓦解的事件模式几乎总是相同的。他又认为，这场决定胜负的「最终决战」将重塑历史，因为民众和资金会迅速且自然地逃离输家，同时影响市场、尤其是债务市场、货币市场和黄金市场，以及地缘政治格局。

警惕盟友和债权人失去信心

当看到这么多类似的案例，达里奥得出了一个原则：「当拥有世界储备货币的世界主导力量​​过度扩张，并通过失去军事和金融控制而暴露其弱点时，要警惕盟友和债权人失去信心、失去储备货币地位、出售债务资产以及货币贬值，尤其是相对于黄金而言」。

相反，当世界主导力量​​展现其军事和经济实力时，这将增强人们对其信心，并提高人们持有其债务和货币的意愿。他提到，如果特朗普能够展现其本人和美国兑现承诺的能力，即透过确保霍尔木兹海峡的畅通无阻而赢得这场战争，并消除伊朗对邻国和世界威胁，将极大地增强人们对其本人和美国实力的信心。

另一方面，如果霍尔木兹海峡落入伊朗手中，被其用作威胁美国在海湾地区盟友，以及更广泛意义上的世界经济武器，那么所有人都将受制于伊朗，而特朗普将被视为挑起争端并最终失败，而且为美国盟友留下一个巨大的难题，「信誉也将丧失殆尽」。