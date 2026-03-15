美军被斥510亿美金养肥军队｜蓝血工厂

看美帝国防，不只见到满天飞的战斧巡航导弹与核动力航母；识得睇，一定系睇每年9月华府的会计帐簿。

​每年9月，国防部班大老爷就轻描淡写地烧了510亿美金。你以为他们在急急忙忙入货爱国者飞弹？Too simple, sometimes naive。采购单上，赫然是200万美金的阿拉斯加帝王蟹、700万的龙虾尾、2亿美金的高级家私——包括每张1.8万港纸的Herman Miller人体工学椅，还有一部近10万美金的Steinway三角钢琴。

官场游戏规：「Use-it-or-lose-it」

​美国官场的游戏规则叫「Use-it-or-lose-it」（不用就作废）。假设你是某个国防部门的主管，今年知悭识俭替纳税人省下十亿，国会山庄会颁个紫心勋章给你吗？发梦无咁早。明年的预算听证会，你的拨款就会被永久削减十亿，部门缩水，权力阉割。在这种美式官僚博弈中，「悭钱」等同政治自杀，「大洗」才是扩张版图的唯一生存之道。

​未花完的预算，就是对自身权力的背叛。所以买龙虾也好，买钢琴也罢，甚至花两千万美金去倒垃圾，都不过是将帐面数字清零的掩眼法。最和味的是谁？当然是Beltway（华府政治圈）外围那班食正条水的军工复合体与IT巨头。

科技大厂吩咐Sales「去尽佢」

有科技大厂连内部Email都讲明，联邦政府近一成开支集中在年底最后一星期，吩咐Sales「去尽佢」。这根本不是甚么国防采购，而是一场由中产纳税人埋单、将财富合法转移给承包商的岁晚联欢派对。KPI达标了，明年又有Fresh money可以烧。

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