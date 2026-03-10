中东四国据报削减石油产量达三分一 占全球供应6%

受美伊战争影响，霍尔木兹海峡几乎处于停滞状态，中东国家的石油减产力度亦不断加大。据彭博引述消息报道，四大石油巨头沙地阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特已将其石油日产量合计减少了多达670万桶，同时意味其总产量削减了多达三分之一，全球供应量也减少了约6%。

沙地减产量最多 伊拉克比例最大

报道指出，有关地区冲突已经持续了两周，波及了十几个国家，因主要出口路线关闭导致储油罐装满，迫使各国削减产量。

其中，沙地阿拉伯的石油日产量减少了200万至250万桶、阿联酋减少了50万至80万桶、科威特减少了约50万桶，而伊拉克则减少了约290万桶。若以比例计算，伊拉克的减产幅度最大。