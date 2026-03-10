Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东四国据报削减石油产量达三分一 占全球供应6%

宏观经济
更新时间：16:48 2026-03-10 HKT
发布时间：16:48 2026-03-10 HKT

受美伊战争影响，霍尔木兹海峡几乎处于停滞状态，中东国家的石油减产力度亦不断加大。据彭博引述消息报道，四大石油巨头沙地阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特已将其石油日产量合计减少了多达670万桶，同时意味其总产量削减了多达三分之一，全球供应量也减少了约6%。

沙地减产量最多 伊拉克比例最大

报道指出，有关地区冲突已经持续了两周，波及了十几个国家，因主要出口路线关闭导致储油罐装满，迫使各国削减产量。

其中，沙地阿拉伯的石油日产量减少了200万至250万桶、阿联酋减少了50万至80万桶、科威特减少了约50万桶，而伊拉克则减少了约290万桶。若以比例计算，伊拉克的减产幅度最大。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
7小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
8小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
4小时前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
23小时前
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
5小时前