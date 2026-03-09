油价飙涨恐重演70年代能源危机 以史为鉴揭5大规律 金价不一定受惠

随着中东局势恶化，导致油价飙升至逾百元，市场已忧虑重演70年代能源危机。中国经济学家任泽平旗下分析平台「泽平宏观」发文指出，回顾1970年代的两次石油危机，均会出现「五大规律」，最终导致全球股市承压。至于美伊战争会否重演70年代能源危机，则取决于冲突是速战速决、持续数周还是持续数月以上，一旦战争持续超预期，将可能引发通胀及货币收紧预期，影响全球资产定价，以至各国加大能源和军备竞赛。

1973年爆第一次石油危机

文章指出，第一次石油危机发生于1973年至1974年，当时热战仅持续20天，但影响深远。阿拉伯产油国为报复西方支持以色列，首次宣布对美国、荷兰等国实施石油禁运，又将油价提高70%，并每月递减5%的石油产量，直到以色列撤军，最终油价短短3个月内由每桶3美元暴涨近4倍至13美元，引发资源危机和资产价格巨变。

值得留意的是，1971年布雷顿森林体系（Bretton Woods System）解体，即当时战争正值黄金与美元脱钩期，令美元信用动摇，黄金则开启了长达十年的超级牛市，在1973年至1980年期间，金价曾飙升9.5倍。相反，受高油价和滞胀影响，美股道指在1973至1974年的熊市中暴跌超过45%，连带英国及日本等国股市也遭遇重挫。

1978年爆第二次石油危机

第二次石油危机发生于1978年至1980年期间，伊朗当时作为世界第二大石油出口国，于1979年爆发伊斯兰革命，并引致石油暂停出口长达60天，引发市场恐慌性囤积，油价由13美元飙升至34美元。到了1980年两伊战争全面爆发，两国合计每天约400万桶的石油中断，占OPEC产量的15%，进一步将油价推上41美元历史高位。

不过，金价今次走势呈现前高后低，未有出现长期上涨。虽然在1979至1980年伊朗革命、全球通胀及地缘恐慌阶段，金价曾于1980年1月较1978年4月上涨285%至675.3美元；但自踏入两伊长期消耗战后，市场避险情绪逐渐释放，黄金年均价于1982年最低曾降至300美元以下。

美国方面，油价暴涨引发当地通胀报复性反弹至15%，时任联储局主席沃尔克（Paul Volcker）于1977年8月持续加息至1980年3月，利率最高突破19厘，幅度超过1400个点子，令美国经济在1980年和1982年陷入衰退，股市亦持续受压。

归纳五大规律 资产价格「三步走」

从这两段历史中，文章归纳出五大规律。第一，表面是历史争端，背后实为资源争夺，从古到今的焦点始终都是石油；第二，资产价格「三步走」，第一阶段是情绪驱动，避险资产上涨；第二阶段是通胀传导，大宗价格上涨，企业盈利分化；第三阶段是通胀引发货币政策收紧，股市、债市及黄金均承压。

第三，油价冲击取决于「供需紧平衡」程度，由于前两次石油战争正值石油占比逾煤炭达40%，中东出口占全球60%，高度依赖的格局放大了冲击；第四，黄金短期避险，长期回归三大属性。第五，全球股市承压，如果引发能源危机和通胀，货币政策被迫收紧，企业盈利受通胀侵蚀，同时受风险厌恶和无风险利率压制。

针对美国总统特朗普今次掀起「第三次能源战争」，文章更认为背后有四大目的，当中包括控制关键资源、维护「石油美元」的金融霸权体系、服务中期选举，以及鼓励制造业回流。同时，美军早前突袭委内瑞拉效果超预期，事件并没有演变为持续的区域冲突，委内瑞拉很快屈服，美国收获大量石油利益，资本市场亦反应有限，给予特朗普极大信心发动袭击伊朗。

一旦冲突持续 影响全球资产定价

对于今次美伊战争对资产价格的影响，文章认为目前美伊冲突正向「中等烈度区域冲突」演进，资产价格影响取决冲突是速战速决、持续数周抑或持续数月以上，一旦战争持续时间超预期，可能引发通胀进而触发货币收紧预期，影响全球资产定价，以至各国加大能源和军备竞赛。

各类资产中，若美伊冲突和霍尔木兹海峡封锁持续，石油出口将大幅下降，油价可能大涨；金价则受避险情绪利好，但通胀预期利空，长期仍受去美元化影响；股市方面预期整体受压，主因油价上涨侵蚀企业盈利，并可能引发利率上行，尤其利空科技与高负债行业，但资源及能源板块受益于涨价预期，有望走出独立行情。

此外，伊朗除了拥有石油之外，还有丰富的天然气、尿素、乙烯、甲醇等产能，其中天然气占全球总储量约17%，稳居全球第二位，尿素产能占全球总产能5.42%，甲醇产能占全球总产能的9.2%，电解铝产量则占全球0.8%，如果冲突持续，不排除掀起涨价潮。