Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍尔木兹海峡被封 科威特及阿联酋等被逼减产 「油价破百后还会再涨」

宏观经济
更新时间：10:22 2026-03-09 HKT
发布时间：10:22 2026-03-09 HKT

据彭博报道，随著霍尔木兹海峡几乎完全封锁，加上多个中东主要产油国被迫减产，国际油价周一（9日）集体暴涨，布兰特期油最高曾升逾23%至每桶114.49美元；纽约期油（WTI）更一度升27%至115.67美元。Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow警告，油价100美元的心理关口，可能只是一个短期的价格目标，随著冲突持续，油价还会继续上涨。他解释，由于油轮无法装载导致储存空间爆满，产量将进一步受到抑制。

事实上，由于霍尔木兹海峡封锁，导致石油储存设施迅速爆满，科威特及阿联酋已开始削减产量；而伊拉克早于上周已开始关闭部分产能。

特朗普：只是「非常小的代价」

美国总统特朗普发文回应油价飙升，称短期价格波动对美国、全球乃至和平而言只是「非常小的代价」。他补充表示，摧毁伊朗核威胁的行动结束时，油价将迅速回落。他更于周六发文威胁，美国将考虑打击以往未被列为目标的伊朗地区及群体。

报道指，能源价格急升正成为蔓延全球的骨牌效应，中国政府已下令国内顶尖炼油厂暂停出口柴油及汽油；南韩亦正检讨是否实施30年来首次的石油价格上限。

关闭产能或扩至每日400万桶

摩根大通分析师Natasha Kaneva等人在报告中指出，随着储油空间耗尽及瓶颈持续，预计到下周末，中东地区被迫关闭的石油产能可能扩大至每日超过400万桶。

Karobaar Capital首席投资官Haris Khurshid亦指，目前市场最大的恐惧仍是霍尔木兹海峡的运输中断。他表示，产能削减虽然重要，但市场更担心石油无法顺利运出。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
21小时前
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
16小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
18小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
2026-03-08 07:30 HKT
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
12小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
21小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
4小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 10:11 HKT
港铁电脑男车厢乱吐「指甲弹」 好声好气劝止无效 港女运丹田气成功伸张正义｜Juicy叮
港铁电脑男车厢乱吐「指甲弹」 好声好气劝止无效 港女运丹田气成功伸张正义｜Juicy叮
时事热话
18小时前