霍尔木兹海峡被封 科威特及阿联酋等被逼减产 「油价破百后还会再涨」
更新时间：10:22 2026-03-09 HKT
据彭博报道，随著霍尔木兹海峡几乎完全封锁，加上多个中东主要产油国被迫减产，国际油价周一（9日）集体暴涨，布兰特期油最高曾升逾23%至每桶114.49美元；纽约期油（WTI）更一度升27%至115.67美元。Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow警告，油价100美元的心理关口，可能只是一个短期的价格目标，随著冲突持续，油价还会继续上涨。他解释，由于油轮无法装载导致储存空间爆满，产量将进一步受到抑制。
事实上，由于霍尔木兹海峡封锁，导致石油储存设施迅速爆满，科威特及阿联酋已开始削减产量；而伊拉克早于上周已开始关闭部分产能。
特朗普：只是「非常小的代价」
美国总统特朗普发文回应油价飙升，称短期价格波动对美国、全球乃至和平而言只是「非常小的代价」。他补充表示，摧毁伊朗核威胁的行动结束时，油价将迅速回落。他更于周六发文威胁，美国将考虑打击以往未被列为目标的伊朗地区及群体。
报道指，能源价格急升正成为蔓延全球的骨牌效应，中国政府已下令国内顶尖炼油厂暂停出口柴油及汽油；南韩亦正检讨是否实施30年来首次的石油价格上限。
关闭产能或扩至每日400万桶
摩根大通分析师Natasha Kaneva等人在报告中指出，随着储油空间耗尽及瓶颈持续，预计到下周末，中东地区被迫关闭的石油产能可能扩大至每日超过400万桶。
Karobaar Capital首席投资官Haris Khurshid亦指，目前市场最大的恐惧仍是霍尔木兹海峡的运输中断。他表示，产能削减虽然重要，但市场更担心石油无法顺利运出。
