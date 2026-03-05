吕耀东两会提案 倡加强华裔青年认识祖国 从「文化旁观者」转为「情感参与者」

港区全国政协委员、嘉华国际（173）主席兼银河娱乐（027）主席吕耀东，在两会提出多份政协提案，建议促进人工智能在中华文化国际传播中发挥积极作用；发挥香港优势，推动全球华裔新生代更好融入祖国发展大局；以及建议展开「消费积分－个税抵扣」激励机制，推动全国消费扩容提质。

联动香港资源 建国际人才对接枢纽

吕耀东认为，应立足香港优势，加强华裔青年对祖国发展成就的认识，推动他们从「文化旁观者」转变为「情感参与者」及「发展建设者」。他指出，一方面要联动香港的政府机构、社团组织以及高校等资源，依托大湾区为华裔青年提供创新创业机遇；同时透过建立华裔新生代人才库，常态举办「政策解读+基地推介+项目路演」打造国际化人才对接枢纽；并构建「香港预孵化+大湾区加速转化」的联动模式，以及设立华裔新生代大湾区创业专项基金，实现跨境联动支持华裔青年创新创业。

借鉴港盛事经验 以文旅体育为核心纽带

他续指，应搭建文化交流互鉴的青年桥梁，建设全球华裔线上交流平台，促进粤港澳与华裔青年交流中华文化、创业经验与发展机遇，同时借鉴香港举办演唱会与体育赛事的成熟经验，结合大湾区广阔文旅空间，邀请海外华裔新生代艺人与体育健儿参与交流，打造跨境青年文旅露营、体育联谊等特色场景，以文旅体育为核心纽带，推动交流由「单次参与」走向「长效联动」，助力华裔新生代深度融入祖国发展。

推动AI创作有回报、传播有价值

人工智能发方面，吕耀东提出，可广泛开展AI创作工具普及推广工作，提升大众对AI创作的认知度和使用率，并推动优质作品商业化转化，真正实现「创作有回报、传播有价值」的良性循环，进一步激发全民参与中华文化共创传播的积极性。

他提出，要畅通全球传播渠道，依托大数据、AI技术，建立国际受众画像资料库以及分析受众反馈，更鼓励海外华人华侨运用AI技术，结合当地文化特点，创作适配本地受众的中华文化内容，推动中华文化融入当地社会。

建议推行「消费积分－个税抵扣」 支持消费循环

另一方面，吕耀东建议，基于现有的个人所得税专项抵扣计划，探索推行「消费积分－个税抵扣」激励机制试点，允许将消费积分折算为个税抵扣额度，以此建立正向消费激励，形成「消费积分、个税抵扣、提振消费」的良性循环。

他建议，应科学选取长三角、珠三角及成渝双城经济圈等重点城市开展试点，同时要合理设定积分抵扣标准与额度。他认为，「消费积分－个税抵扣」激励机制如能试点推广，将切实提振消费、惠及民生、推动经济高品质发展，为推动全国消费扩容提质、助力构建新发展格局贡献力量。