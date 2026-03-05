人大代表建议取消「调休」惹热议 关注「隐形加班」 倡保障离线休息权｜两会2026

2026全国两会召开之际，除政府工作报告公布GDP增长目标等宏观数据外，人大代表亦相继提多项贴近日常生活的民生议题，如建议取消调休、增加三孩家庭育儿补贴至每月5000元、减少隐形加班等职场权益保障，并引发网民热议。

扩大公共假期 建议尽量不要调休

内地五一、国庆、春节等放长假，通常需要调休安排，例如2026年春节假期调休共9天，从2月15日休至2月23日，但在2月14日和2月28日均需调休上班。对此全国人大代表田轩建议，尽量不要调休，尽量扩大公共假期，并表示调休确实能够延长假期，但从休息到工作模式的切换是比较难适应，这一建议迅速获得广大网民支持。

有网民指出，假期太少才会扎堆出行，实际上等同于高额过节，还有不少网民评论「取消调休，落实双休」 、「可以多休，不要调休」。

法律必须清晰界定 保障劳动权益

除调休外，职场问题中的「隐形加班」也备受关注。调查显示，相当比例职场人几乎每天加班、甚至需24小时待命，这表明以「固定工时、固定场所」为基础的传统权益框架已难以适用。全国人大代表吴小颖指出，云技术、数据和算法的叠代使传统劳动形态剧变，工作场所虚拟化、劳动时间弹性化成为常态。

人大代表赵明枝亦关注劳动者「为群所困」的现象，强调下班后通过手机随时响应工作的「隐形加班」问题突出，并再次呼吁保障劳动者的离线休息权。她提出在数智化程度较高的企业中，弹性工作制在实践中往往异化为要求员工全天候在线、即时响应，导致实际工作时间远超法定标准。

然而，由于这种工作模式缺乏书面审批、固定场所和明确的时长记录，劳动者的超时付出难以被认定为加班，无法获得相应的加班费或调休。因此她强调，法律必须对生活与工作的边界作出清晰界定，以保障劳动者的合法权益。

鼓励婴幼儿父母实行弹性工作制

此外，多孩家庭育儿压力一直是民众关切的重点。「十五五」规划纲要草案在部署完善生育支持政策时提出，全面落实生育休假制度，鼓励用人单位对3岁以下婴幼儿父母职工实行弹性工作制，这一提案亦得到网民支持。

在育儿补贴上，2025年国家虽已出台3岁以下婴幼儿育儿补贴政策，但今年全国人大代表庞永辉进一步建议，大幅提高育儿补贴标准，发行长期育儿专项国债筹集资金，提振生育意愿。具体而言，要给予一孩每月1,000元、二孩每月3,000元、三孩及以上每月5,000元补贴，直至孩子年满3岁。同时，对多孩家庭实施所得税、社保减免，进一步减轻家庭经济负担，让补贴政策真正起到激励作用。

对此有评论直指「本末倒置，没有一孩哪来的三孩？」很多网民认为，能生三孩的都是有钱人，也不需要这么多补贴；还有网民分析，养孩子跟钱多少没有直接原因，「一双鞋50可以买，500也可以买，补的应该是社会制度，比如幼儿可以有托幼所之类的，比如儿童医疗。」

