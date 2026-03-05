两会料聚焦「产能出海」破关税 幸福消费成新趋势 学者：港融合勿失国际化地位

2026年全国两会召开之际，作为 「十五五」 规划的开局之年，市场关注今年两会将聚焦哪些关键议题，有学者接受《星岛头条》专访时预测，除了扩内需、促消费等长期议题外，产能出海也将成为重点，并预期香港随着国际金融中心升级与北都科创发展，将与大湾区深度融合，但强调在「融合」的同时不能失去「国际化」定位。此外，在百年未有之大变局下，突破晶片、AI、人形机器人等领域的 「卡脖子」 技术，实现科技自立自强，亦是中国经济保持竞争力的关键。

大宗实物消费模式已成过去

中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲表示，今年两会的特殊之处在于立足「十五五」开局关键时刻，既要破解当下经济发展难题，更要谋划5年、10年长远发展蓝图。由于中央经济工作会议去年底已为本次两会定调，明确提出「坚持内需主导，建立强大国内市场」，在他看来，消费已被置于「最终极内需」位置，因投资作为中间需求，其可持续增长必须由消费拉动，若单纯扩大产能而无法被消费方面消化，投资只能沦为一次性需求。

除短期发力扩内需外，长远角度来看，一方面要完善收入分配调节机制与社保体系，让居民收入增长与经济增长同步，令消费成一个持久动力，从根本上解决消费动力问题，而非仅仅通过短期刺激消费。在供需匹配上亦需注意，以房产、汽车、家电等大宗实物消费为主的模式已经过去，「幸福经济」正成为消费新趋势，即能够提高获得感、幸福感的服务与体验类消费，例如旅游、培训、宠物陪伴等服务类消费，而国潮IP、文化特色等将成为释放消费潜力的新切入点。

从产品出海转向「产能出海」

产能出海则是今年两会另一大重点议题。余凌曲指出，中国去年贸易顺差达1.2万亿美元，创历史新高，但产品出口的模式正遭遇全球多国关税壁垒的挑战，很多国家甚至发展中国家都认为中国产品属倾销式出口，会破坏当地产业发展。在此背景下，从 「产品出海」 转向 「产能出海」，成为中国对外开放的新路径。

与传统产品出海不同，产能出海通过在当地布局生产基地、组建本土化团队，实现「在地生产、在地销售」，不仅能规避关税壁垒，更能深度融入当地产业链，带动当地就业与经济发展。余凌曲举例指出，比亚迪（1211）2月份共销售19万辆车，但国内仅9万辆，海外占比逾五成，除直接在内地生产再通过滚装船等出口外，在境外生产基地实现本地销售也越来越多；而华为等企业更是在全球布局高端研发与产业板块。

值得注意的是，目前产能出海的主体正向民营及中小企业延伸，除了新能源、汽车、光伏等产业能实现产能出海之外，国内的过剩产业亦在海外有机会实现高附加值的产能。对于「产业空心化」的担忧，余凌曲认为，最先进的研发技术仍留在国内，产能出海更多利用当地市场与劳动力生产，海外收益反而能帮助国内创新研发。

香港对接国家策略具两大方向

另一方面，香港作为国家对外开放的重要窗口，扮演着不可替代的角色，香港城市大学全球化与商业教授刘宁荣指出，国际金融中心升级与北都科创发展，将是香港对接国家发展战略的两大方向。

作为国际金融中心，香港「阀门」作用愈发关键。当前中国已是全球第二大经济体、制造业与贸易大国，但金融领域仍需进一步与全球接轨，而香港作为海外人民币最大离岸市场，成为连接内地与全球金融体系的重要桥梁。一方面，香港为内地企业全球扩张提供资金支持，现在很多A股寻求H股上市，如宁德时代（3750）等企业赴港上市，正是为了获取可全球流通的资金，打造全球扩张的「资金蓄水池」；另一方面，在加密货币、稳定币等金融科技新领域，香港正成为国家探索创新的试验田。

另外，北部都会区发展仍是重中之重。刘宁荣认为，香港的再工业化并非传统制造业的回流，而是聚焦用地少、用人少的高端科创领域，其中生物医药与AI成核心方向。随着香港和大湾区融合，人员流动越发密集，接下来需要进入更高阶的融合阶段，共同打造全球科技创新集群。但他强调，融合与国际化并非对立，在和大湾区融合的同时，香港千万不能失去自己的国际化而走向内地化，应两者兼顾，甚至更应将国际化摆在更前面。

