油价急升恐碍美国减息 联储局官员开腔观望 分析料下任主席难圆特朗普减息梦

美国与以色列联合对伊朗发动军事行动，导致中东局势再度紧张，油价应声飙升，为全球经济前景增添不确定性，亦为美国联储局的减息进程蒙上阴影。多位联储局官员近日均表示需要观察中东局势发展，并评估其对通胀的影响。有分析则指，将于今年5月接任联储局主席的沃什（Kevin Warsh），亦可能难以兑现特朗普的「减息梦」。

明尼阿波利斯联储行长卡什卡里在纽约举行的彭博投资会议上表示，「现在判断这对通胀的影响以及持续时长还为时过早。」卡什卡里此前曾预计今年联储局将降息一次，但他现在表示对这一预测不再那么笃定，「鉴于眼下的地缘政治事件，我们需要获得更多数据。」

纽约联储料对欧洲有深远影响

纽约联储行长威廉姆斯在另一场活动中指出，虽然目前金融市场受到的影响「相对温和」，油价已经走高但涨幅尚不「剧烈」，但仍需要密切关注事态发展，「我们需要观察这种情况会持续多久。」他又表示，油价上升可能对欧洲产生「更为深远」的影响，并可能对全球经济产生溢出效应。「关键问题在于，量化来看，这种影响对美国究竟有多大，以及其对价格稳定的冲击会持续多久。」

堪萨斯城联储行长施密德亦一场活动中重申，受关税影响的商品及服务领域均显现出通胀压力，直言通胀已连续近五年高于联储局的目标水平，「我认为我们没有掉以轻心的余地。」

事实上，联储局在今年1月决定维持利率不变，主要原因是劳动力市场改善以及对通胀顽固的担忧。1月会议纪要更显示，若通胀持续高于目标，部分官员甚至考虑过联储局可能需要加息的情形。

学者：沃什减息政策当前不合适

另外有分析指，将于今年5月接任联储局主席的沃什，亦可能难以兑现特朗普的「减息梦」。耶鲁管理学院教授、前联储会部门主管William English表示，如果沃什想要一连串的减息，例如在下半年减息四次，「除非数据带来意外，我不认为他能拿到足够的票数。眼下的前景是，那样的政策并不合适。」

AI带来低通胀经济繁荣亦成疑

此外，沃什的减息论述源于人工智能（AI）将为美国带来低通胀的经济繁荣，他去年11月为《华尔街日报》撰写的评论文章中称：「AI将成为重要的通胀抑制力量，提升生产率并增强美国竞争力。」不过，联储局理事沃勒曾直言：「我不认为我们当中有人相信AI是当前生产率提升的主要驱动力。」联储局理事巴尔、库克及副主席杰斐逊也表达过类似怀疑。

沃什的另一项主张，通过缩减联储局6.6万亿美元资产负债表可为降息创造空间，同样未在决策层或华尔街获得广泛认同。有分析人士警告称，缩表过程风险重重且需要时间。

