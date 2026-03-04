特朗普拟为油轮提供护航和保险 分析称落实需时 霍尔木兹海峡或需数周才恢复

伊朗控制霍尔木兹海峡及刺激油价飙升后，美国总统特朗普宣布为穿越霍尔木兹海峡的油轮提供海军护航和政治风险保险。虽然此举稍为纾缓了石油运输中断的忧虑，但能源市场仍担心波斯湾的关键油气资产可能成为德黑兰的打击目标。消息传出后，虽然油价冲高回落，但整体升势仍持续，布兰特期油今早暂升0.5%至81.8美元，WTI期油则升0.3%至74.77美元。

已立即指示DFC安排保险

特朗普在社交平台上发文表示：「我已『立即』指示美国国际发展金融公司（DFC），以非常合理的价格为所有途经海湾地区的海上贸易（特别是能源运输）提供政治风险保险和金融安全担保，这将面向所有航运公司开放；如有必要，美国海军将尽快开始护航油轮通过霍尔木兹海峡。」

他又指，「无论发生甚么，美国都将确保全球能源的自由流通」，并承诺将采取更多后续行动。

不过，特朗普的帖文未有详细说明DFC将提供的保险机制，而DFC则是一个旨在为发展中国家调动私人资本并降低贫困国家投资风险的机构。该机构其后在一篇新闻稿中表示，将为商业航运租船公司、船东和主要海事保险公司提供支持，以最大限度地减少市场干扰，并帮助确保货物和资金的自由流动，但同样未有提供更多细节。

美军首要压制攻击船只能力

此外，据外媒引述顾问公司Rapidan Energy Group总裁、前白宫官员Bob McNally表示，有关声明可能有助于安抚交易者，但护航和保险措施需要一些时间才能落实，而美国军方首先要压制伊朗用反舰巡航导弹和无人机布雷和攻击船只的能力。

他又指，即使已经宣布了提供保险或护航船只的有用计划，但若德黑兰决定继续战斗，「霍尔木兹海峡的全面恢复预计将需要数周时间，而不是数小时或数天」。

