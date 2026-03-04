Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普拟为油轮提供护航和保险 分析称落实需时 霍尔木兹海峡或需数周才恢复

宏观经济
更新时间：09:58 2026-03-04 HKT
发布时间：09:58 2026-03-04 HKT

伊朗控制霍尔木兹海峡及刺激油价飙升后，美国总统特朗普宣布为穿越霍尔木兹海峡的油轮提供海军护航和政治风险保险。虽然此举稍为纾缓了石油运输中断的忧虑，但能源市场仍担心波斯湾的关键油气资产可能成为德黑兰的打击目标。消息传出后，虽然油价冲高回落，但整体升势仍持续，布兰特期油今早暂升0.5%至81.8美元，WTI期油则升0.3%至74.77美元。

已立即指示DFC安排保险

特朗普在社交平台上发文表示：「我已『立即』指示美国国际发展金融公司（DFC），以非常合理的价格为所有途经海湾地区的海上贸易（特别是能源运输）提供政治风险保险和金融安全担保，这将面向所有航运公司开放；如有必要，美国海军将尽快开始护航油轮通过霍尔木兹海峡。」

他又指，「无论发生甚么，美国都将确保全球能源的自由流通」，并承诺将采取更多后续行动。

不过，特朗普的帖文未有详细说明DFC将提供的保险机制，而DFC则是一个旨在为发展中国家调动私人资本并降低贫困国家投资风险的机构。该机构其后在一篇新闻稿中表示，将为商业航运租船公司、船东和主要海事保险公司提供支持，以最大限度地减少市场干扰，并帮助确保货物和资金的自由流动，但同样未有提供更多细节。

美军首要压制攻击船只能力

此外，据外媒引述顾问公司Rapidan Energy Group总裁、前白宫官员Bob McNally表示，有关声明可能有助于安抚交易者，但护航和保险措施需要一些时间才能落实，而美国军方首先要压制伊朗用反舰巡航导弹和无人机布雷和攻击船只的能力。

他又指，即使已经宣布了提供保险或护航船只的有用计划，但若德黑兰决定继续战斗，「霍尔木兹海峡的全面恢复预计将需要数周时间，而不是数小时或数天」。

相关文章：伊朗关闭霍尔木兹海峡 卡塔尔液化天然气停工 欧洲天然气价格再飙逾20%

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
20小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
12小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
3小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选最高领袖 前总统内贾德暗杀生还
即时国际
3小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
17小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
14小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
2小时前
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
即时中国
6小时前