港澳金管局加强合作 扩至金融基建、讯息交流互动等领域

宏观经济
更新时间：16:40 2026-03-03 HKT
发布时间：16:40 2026-03-03 HKT

香港金管局与澳门金管局代表今日（3日）进行会面，双方就进一步加强两地金融多维度合作展开交流，并于会面期间共同签署经修订的《谅解备忘录》。

港澳金管局多年来一直在银行监管方面保持紧密合作，是次《谅解备忘录》的修订主要是在原来的合作基础上，新增金融基建合作、货币和数据统计方面的讯息交流互动、两地行业合作培训及交流等章节内容，以进一步丰富备忘录的涵盖范围。

余伟文：为国家经济金融发展作更好贡献

香港金管局总裁余伟文表示，香港和澳门同为粤港澳大湾区建设的中心城市，两地共同维护金融市场稳定、支持金融发展，既有利于提升两地协同，亦使双方为国家经济金融发展作出更好贡献。新修订的《谅解备忘录》将双方合作范畴扩展至金融基建、讯息交流互动等更全方位的领域，为深化港澳两地金融合作奠定更扎实的基础。

黄善文：维护两地金融市场长远稳健发展

澳门金管局主席黄善文表示，港澳两地金融合作底蕴深厚，近年双方持续在债券市场、金融基建等领域拓展新的合作空间。新修订的《谅解备忘录》，将进一步推动澳门金管局和香港金管局全方位深化合作，共同维护两地金融市场的长远稳健发展，亦为配合国家战略部署，建设粤港澳大湾区国际金融枢纽提供有力支撑。

