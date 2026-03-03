伊朗据报封锁霍尔木兹海峡 向试图通过船只开火 油价或升穿百元大关

中东战争对油价影响逐渐浮现，除了沙特阿拉伯一间大型炼油厂受袭而停运外，据伊朗媒体报道，伊朗革命卫队总司令高级顾问Ebrahim Jabari表示，霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）已经关闭，伊朗将向任何试图通过的船只开火。油价方面，布兰特期油周一收升逾6%，目前报78.9美元，再升1.43%；WTI期油周一升逾5%，今早则暂升0.9%至71.8美元。

伊朗表明排除谈判可能性

据彭博报道，随著空袭进入第三天，美国总统特朗普预计冲突将持续4至5周，但他补充，美方已准备好应对更长时间的战事。同时，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）则驳斥「无尽战争」的说法。另一方面，伊朗安全部门主管已表明排除谈判的可能性。

虽然伊朗日产约330万桶原油，仅占全球产量约3%，但由于其位于霍尔木兹海峡沿岸，对能源供应拥有更大的影响力，全球五分之一的石油及液化天然气（LNG）必须通过此海峡运往中国、印度及日本等主要市场。

摩通：海峡封锁25天将迫产油国减产

RBC Capital大宗商品策略主管Helima Croft表示，在冲突长期化的情境下，预计油价将升穿每桶100美元。他亦指，能源市场现已成为伊朗战争的靶心。摩根大通亦估计，若霍尔木兹海峡封锁持续25天，将导致产油国的储油罐爆满，被迫削减产量。保险市场正紧急评估相关风险定价。

花旗：料80至90美元区间徘徊

花旗银行分析师Max Layton预计，布兰特期油在未来一周将于80至90美元区间徘徊，基本观点是伊朗领导层更替或政权发生足够变化，从而在一至两周内结束战争；或美国在看到领导层更替并在同一时间挫败伊朗的导弹和核计划后，决定降级局势。

大摩上调油价预测至80美元

摩根士丹利则将第二季布兰特油价预测由62.5美元大幅上调至80美元。另外，Bridgeton Research Group数据显示，演算法交易员目前在布兰特及WTI原油期货上持有82%的多头头寸。

若能源价格持续高企，将加剧全球通胀压力，这亦令包括联储局在内的各国央行陷入两难，既要控制物价，又要支撑经济增长。不过，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表示，一项缓解因伊朗战争导致的能源成本波动计划将于周二开始实施。

