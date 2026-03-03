Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗据报封锁霍尔木兹海峡 向试图通过船只开火 油价或升穿百元大关

宏观经济
更新时间：10:08 2026-03-03 HKT
发布时间：10:08 2026-03-03 HKT

中东战争对油价影响逐渐浮现，除了沙特阿拉伯一间大型炼油厂受袭而停运外，据伊朗媒体报道，伊朗革命卫队总司令高级顾问Ebrahim Jabari表示，霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）已经关闭，伊朗将向任何试图通过的船只开火。油价方面，布兰特期油周一收升逾6%，目前报78.9美元，再升1.43%；WTI期油周一升逾5%，今早则暂升0.9%至71.8美元。

伊朗表明排除谈判可能性

据彭博报道，随著空袭进入第三天，美国总统特朗普预计冲突将持续4至5周，但他补充，美方已准备好应对更长时间的战事。同时，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）则驳斥「无尽战争」的说法。另一方面，伊朗安全部门主管已表明排除谈判的可能性。

虽然伊朗日产约330万桶原油，仅占全球产量约3%，但由于其位于霍尔木兹海峡沿岸，对能源供应拥有更大的影响力，全球五分之一的石油及液化天然气（LNG）必须通过此海峡运往中国、印度及日本等主要市场。

摩通：海峡封锁25天将迫产油国减产

RBC Capital大宗商品策略主管Helima Croft表示，在冲突长期化的情境下，预计油价将升穿每桶100美元。他亦指，能源市场现已成为伊朗战争的靶心。摩根大通亦估计，若霍尔木兹海峡封锁持续25天，将导致产油国的储油罐爆满，被迫削减产量。保险市场正紧急评估相关风险定价。

花旗：料80至90美元区间徘徊

花旗银行分析师Max Layton预计，布兰特期油在未来一周将于80至90美元区间徘徊，基本观点是伊朗领导层更替或政权发生足够变化，从而在一至两周内结束战争；或美国在看到领导层更替并在同一时间挫败伊朗的导弹和核计划后，决定降级局势。

大摩上调油价预测至80美元

摩根士丹利则将第二季布兰特油价预测由62.5美元大幅上调至80美元。另外，Bridgeton Research Group数据显示，演算法交易员目前在布兰特及WTI原油期货上持有82%的多头头寸。

若能源价格持续高企，将加剧全球通胀压力，这亦令包括联储局在内的各国央行陷入两难，既要控制物价，又要支撑经济增长。不过，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表示，一项缓解因伊朗战争导致的能源成本波动计划将于周二开始实施。

相关文章：特朗普政府据报无意释放战略石油储备 鲁比奥：将启动缓解能源成本计划

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
19小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
2小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
23小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
18小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
12小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
16小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
19小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
13小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
14小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
5小时前