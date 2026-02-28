伊朗局势︱伊朗或封锁霍尔木兹海峡报复 恐打击欧美中能源供应 油价料倍升至150美元

美国及以色列联手空袭伊朗，有分析指伊朗或会试图封锁或关闭霍尔木兹海峡，作为报复。由于这条位于波斯湾口的狭窄水道承担了全球约四分之一的海运石油贸易。如果伊朗拒绝让巨型运油轮通行，将阻止中东石油和天然气运往中国、欧洲、美国及其他主要能源消费国，这种中断势将引发油价飙升一倍，至每桶120至150美元，并动摇全球经济。

全球石油贸易重要通道

霍尔木兹海峡位于伊朗与阿曼及阿联酋之间，是全球石油贸易的重要通道。波斯湾周边大多数供应国没有其他海上出口路线。据彭博报道及其数据，2025年每天约有1670万桶原油和凝析油经由此海峡运输。沙地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿联酋和伊朗都依靠霍尔木兹出口石油，其中大部分运往亚洲。

这条水道对液化天然气市场同样至关重要。去年，全球近五分之一的液化天然气供应经由此通道。

船只易受导弹或遭拦截

霍尔木兹海峡全长近100英里（161公里），最窄处宽21英里。双向航道各仅两英里宽。水道浅，使船只易受水雷威胁；而且其靠近陆地，尤其是伊朗，则使船只容易遭受岸基导弹攻击或被巡逻艇、直升机拦截。

霍尔木兹海峡位置图

据《联合国海洋法公约》，各国可在距海岸12海里（14英里）范围内行使主权——这一距离小于霍尔木兹最窄处的宽度。各国必须允许外国船只「无害通过」其领海，不得阻碍用于国际航行的海峡的「无害」或「过境通行」。伊朗于1982年签署了该条约，但尚未由议会批准。

伊朗政府在过去地缘政治紧张时期曾表示有能力实施海上封锁。但它从未真正完全切断海峡通行。

相关文章：伊朗局势︱美国以色列联手发动空袭 内塔尼亚胡：目标推翻政权

可导弹或无人机攻击油轮

若伊朗试图封锁或关闭霍尔木兹海峡，凭借其地理优势有多种选项，包括快艇骚扰，到更极端的使用导弹和无人机攻击油轮，均可使商船不敢通行。伊朗亦可布置水雷，但报道指这会危及自身船只，因此可能性较低。

干扰船只全球定位系统讯号

另一破坏手段是干扰船只全球定位系统讯号，此战术正被世界各地的国家和组织用于来破坏航行。去年6月伊朗与以色列冲突期间，数千艘船只在霍尔木兹海峡及周边遭遇干扰。



报道指，如果通行霍尔木兹海峡变得危险，船只可能只能在西方国家海军护航下成群通过。这会减慢航运交通，但不会显著影响全球石油供应。

海峡关闭数日恐致油价飙升

若海峡完全关闭超过数天，对能源市场而言是噩梦。Kpler公司的原油分析师在去年6月估计，伊朗仅封锁一天就可能使油价飙升至每桶120至150美元。布伦特原油周五收报72.87美元，升2.87%，即较现时油价或大升一倍。

不过，封锁霍尔木兹也会迅速打击伊朗自身经济，因其将无法出口石油。中东石油流动的中断还可能影响伊朗原油最大买家的中国。

而在以色列对伊朗目标发动空袭后，彭博引述消息指OPEC+将在周日关键成员会议上考虑更大幅度的增产。

相关文章：伊朗局势︱美以空袭伊朗 比特币急挫6% OPEC+研更大幅度增产