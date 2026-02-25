上海发布楼市「沪七条」 涉放宽限购、公积金贷款及房产税政策

上海发布楼市「沪七条」，涉及放宽住房限购、优化住房公积金贷款及完善个人住房房产税政策。据内媒引述上海住房城乡建设管理官方公众号消息指出，上海住房城乡建设管理委、房屋管理局、财政局、税务局及公积金管理中心5部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，自2月26日起施行。

促进购屋需求进一步释放

上海易居房地产研究院副院长严跃进对内媒表示，此次发布的「沪七条」体现了对各类住房需求的进一步支持，尤其包括职住平衡、宜居安居、刚需改善等需求维度。对于即将到来的楼市「小阳春」关键时间点，上海各类宽松政策将促进购屋需求进一步释放，并和全年去库存等工作紧密结合。

根据《通知》，非沪籍居民家庭或成年单身人士，自购屋之日前在上海连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上，在外环外购买住房不限套数，在外环内限购1套住房；连续缴纳社会保险或个人所得税满3年及以上，在外环内限购2套住房。持《上海市居住证》满5年以上，在全市范围内限购1套住房。

提高住房公积金最高贷款

住房公积金贷款方面，一是适度提高住房公积金最高贷款额度，将缴存人家庭购买首套住房的公积金贷款最高额度从160万元提高至240万元，叠加多子女家庭和购买绿色建筑最高贷款额度上浮政策（最高上浮35%），上海公积金家庭贷款最高额度可达到324万元。

二是优化贷款套数认定，对于已使用过公积金贷款的上海缴存人家庭，在上海无住房或仅有1套住房且当前已结清住房公积金贷款，在本市再次购房时可申请公积金贷款。

三是扩大多子女家庭购房支持范围，对多子女家庭购买第二套住房，最高贷款额度在本市最高贷款额度基础上上浮20%。

完善个人住房房产税政策

此外，《通知》明确完善个人住房房产税政策，自今年1月1日起，对上海户籍居民家庭中的子女成年后，购买住房属于成年子女家庭唯一住房，暂免征收个人住房房产税。

