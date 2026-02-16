高市胜选后首与植田开会 日央行料最快3月加息 高盛：日圆升势或过猛

日本首相高市早苗早前赢得选举后，预计将于今日（16日）首度与日本央行行长植田和男举行会议，目前市场普遍预期，随着日圆疲弱及当地生活成本上升，可能会促使央行最早3月或4月加息。日圆汇价方面，在1月贬值至接近心理关口的160大关后，上周回升近3%，创下2024年11月以来最大升幅，今日则轻微回吐，美元兑日圆暂报153.2水平，每百日圆兑港元则报5.1算，跌约0.33%。

关注高市会否再呼吁低利率

据外媒报道，高市早苗与植田和男曾于去年11月举行会议，并为日本央行在12月加息奠定基础。随着高市早苗带领的自民党于2月8日的国会选举拿下历史性的胜利，市场正加大关注这名鸽派首相会否再次呼吁日本央行维持低利率。

事实上，高市早苗一直以倡导扩张性财政及货币政策闻名，竞选期间的一些言论更被市场解读为宣扬日圆疲弱的好处。此外，高市早苗还有权提名今年日本央行9名成员理事会中的2名空缺，可能影响央行政策。

倘渐进加息 日圆或重新贬值

另一方面，大行高盛认为，尽管未来几周日圆的上涨动能可能延续，但倾向认为这轮涨势可能过猛及过快。该行指出，如果日本央行利用近期日圆走强，维持更渐进的加息节奏，日圆可能重回贬值趋势，同时长期国债收益率曲线或将出现波动。

该行认为，日本短期内出现大规模资金回流的可能性依然偏低，因日本投资组合数据显示，需出现更窄的利差差距或更陡峭的日本国债收益率曲线，才会触发这类资金流动。

该行又指，美元可能持续受多重因素压制，包括政策不稳定性、软件股抛售或削弱美股表现，以及亚洲地区的特定局势（例如人民币走强），这些因素将共同推动美元走弱。