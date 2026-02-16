Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

央视旗下玉渊谭天称人民币需求增 「正从交易货币延伸至资产货币」

宏观经济
更新时间：14:24 2026-02-16 HKT
发布时间：14:24 2026-02-16 HKT

央视旗下媒体「玉渊谭天」发文指出，近日人民币汇率突破新关口，离岸及在岸人民币兑美元曾升破6.9关口，创近33个月最高纪录；同时，许多国际机构在发布资产配置建议时，对人民币相关资产的讨论已经从「要不要配置人民币资产」，切换到「哪些中国资产值得持有」，揭示出人民币升值的关键逻辑。虽然未来汇率仍可能波动，但至少人民币正在被更多当作一种可交易、配置及融资的货币。

美元走弱 为人币走强创造条件

文章提到，人民币升值的其中一个背景，是美元自身在走弱。美元指数自2025年以来整体走势处于较弱状态，原因之一是联储局持续减息，削弱了美元资产的利率优势，也压低了美元的回报预期，为人民币相对走强创造了条件。同时，美国财政赤字扩张、债务规模攀升，叠加贸易政策不确定性指数仍处于高位，美元信用基础受到侵蚀。

外部对中国经济预期发生变化

不过，仅用「美元走弱」并不足以解释人民币这一轮升值的节奏。文章指出，去年面对中美贸易摩擦升级，人民币汇率按常理将会受压，但这一次仅没有走弱，反而扭转先前偏弱势头，开始持续升值。根据复旦大学国际金融研究中心主任杨长江分析，其中一个原因是外部对中国经济的预期发生了变化。随着中国成为全球第一个反制美国所谓「对等关税」的国家之后，市场预期便开始从担忧转向信任。

3点现实因素支持人民币汇率

另一方面，人民币汇率还有3点现实因素正在起作用。第一，宏观政策部署预留了空间，2024年中央政治局会议就已预判2025年可能出现的外部冲击，当时便提出要「加强超常规逆周期调节」，做足准备应对各种情况。

第二，汇率传导本身有滞后效应，订单、合约与定价在短期内不会完全受汇率影响，加上中国正从出口终端消费品转向提供中间品，汇率变动并不会轻易让买家取消订单。第三，产业竞争力也在增强，在「反内卷」等政策引导下，中国制造业的利润空间正在提升，产业结构在优化，企业抵御汇率波动的能力在增强。

人币贸易结算增 存在感上升

文章更指出，人民币这轮升值的一个特殊之处，还在于境外对人民币的需求正在成长，而且需求结构正在改变，使用场景正在延伸，令人民币「正从交易货币延伸至资产货币」。根据官方数据，约30%的中国货物贸易、超过一半的中国跨境交易正在使用人民币结算，相比15年前几乎为零的水平有所提升。

有关变化尤其发生在新兴市场，在与「一带一路」沿线国家的贸易往来中，人民币结算比例提升更为明显，其中2024年东协和非洲地区的贸易结算中，人民币结算规模成长率分别达21.8%和35.9%。

此外，一部分人民币结算也正在从欧美主导的SWIFT系统转向中国的人民币跨境支付系统CIPS。2025年，CIPS系统的直接参与者已增至193家，间接参与者1,573家，业务可遍及全球190个国家和地区。

不过，相较于贸易结算，当下更值得注意的是人民币存在感上升。去年第三季末，境外持有人民币资产规模增加至10.42万亿人民币，创下近43个月新高；目前境外投资者持有中国股票的市值超过3.5万亿人民币，已是中国股市的重要参与力量。另一方面，更多发行人亦开始把人民币当作可选的融资货币。

