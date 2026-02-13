内地1月新增贷款4.71万亿逊预期 M2增长9%

人民银行公布1月金融统计数据，当月人民币贷款增加4.71万亿元（人民币．下同），低于市场预期的5万亿元，为2022年以来同期最低水平；去年12月为9100亿元。

住户中长贷增3469亿元

分部门看，住户贷款增加4565亿元，其中短期贷款增1097亿元，中长期贷款增3469亿元。企（事）业单位贷款增加4.45万亿元，当中短期贷款增2.05万亿元，中长期贷款增3.18万亿元，票据融资减少8739亿元。非银行业金融机构贷款减少1882亿元。

月末人民币贷款余额276.62万亿元，按年增长6.1%；本外币贷款余额280.59万亿元，增长6%。外币贷款余额5701亿美元，增长6.6%，当月外币贷款增加251亿美元。

另外，广义货币（M2）余额347.19万亿元，按年增长9%；狭义货币（M1）余额117.97万亿元，增长4.9%。当月净投放现金5191亿元。

存款增8.09万亿元 住户存款增2.13万亿元

存款方面，1月人民币存款增加8.09万亿元，远高于去年12月的1.68万亿元。其中住户存款增2.13万亿元，非金融企业存款增2.61万亿元，财政性存款增1.55万亿元，非银行业金融机构存款增1.45万亿元。

社融规模1月增量多8%

社会融资规模方面，1月增量为7.22万亿元，比去年同期多1662亿元；1月末存量449.11万亿元，按年增长8.2%。结构上，政府债券净融资9764亿元，按年多2831亿元；企业债券净融资5033亿元，按年多579亿元；对实体经济发放人民币贷款增加4.9万亿元，按年少增3178亿元。

市场利率维持低位，1月银行间同业拆借加权平均利率为1.4%，质押式回购加权平均利率为1.43%，按年分别下降0.46及0.73个百分点。