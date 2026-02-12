美众议院投票否决对加拿大加征关税 6名共和党议员倒戈

据彭博报道，共和党控制的美国众议院通过了一项旨在终止美国总统特朗普对加拿大征收关税的法案，表明在中期选举之前，白宫的经济议程越来越令人感到焦虑。不过，特朗普曾威胁要否决类似法案，使该法案最终成为法律的可能性微乎其微，但6名共和党议员倒戈，以及几乎所有民主党人的反对，凸显了特朗普在众议院微弱多数席次上岌岌可危的地位。

特朗普不太可能放弃关税

该法案通过之际，正值特朗普私下考虑退出第一任期内签署的《美墨加贸易协定》（USMCA），此举将加剧北美地区的贸易紧张局势；目前约80%从加拿大进口的商品因符合USMCA标准，获得豁免关税。

除了对加拿大征收关税外，同样由共和党控制的参议院还投票决定放弃特朗普对巴西征收的关税和紧急全球关税。然而，由于联合决议必须由总统签署才能成为法律，或者必须以压倒性多数通过才能推翻总统的否决，因此不太可能迫使特朗普放弃其标志性的经济政策。

共和党力保众议院和参议院控制

报道又提到，共和党人正努力在今年11月保住众议院和参议院的控制权，但特朗普在经济和移民问题上的民调支持率下滑，令这项工作变得更加困难。

在过去几个月的一系列选举中，民主党表现都超出了预期，包括迈阿密市长选举，以及新泽西州和维吉尼亚州州长选举。最近几周，德州一个原本稳固的共和党州参议院席次，也以31个百分点的优势倒向民主党。

