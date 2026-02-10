Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港单一家族办公室逾3380间 两年增25% 料每年带来逾126亿经济收益

宏观经济
更新时间：14:24 2026-02-10 HKT
发布时间：14:24 2026-02-10 HKT

财库局与投资推广署今日（10日）联合宣布，根据投资推广署委托德勤进行的《香港家族办公室市场研究》显示，截至2025年年底，香港的单一家族办公室数目已超过3,380间，两年间增加约680间，升幅超过25%。

政策推动取得实质成果

财库局局长许正宇表示，香港家办数目持续增长，反映政府在政策推动和制度建设上的努力已取得实质成果；同时，因应全球变局，家办行业和资产管理正加速演变，更着重可持续增长、跨代传承和发挥正向的社会影响力。

他续指，在「一国两制」下，香港凭借背靠祖国、连接全球的优势，为家办带来兼具可预测性和高增长潜力的优良发展环境，政府将持续透过多管齐下的措施推动家办业界的发展，包括优化税务安排、推行「新资本投资者入境计划」、透过投资推广署家办专责团队在全球各地举办投资推广活动，以及设立香港财富传承学院等。

拟扩展合资格投资范围

他又补充，当局已计划于今年上半年提交立法建议，扩展有关基金及单一家办的优惠税制合资格投资范围，涵盖例如贵金属、贷款及私募债权投资和数字资产。在各项政策措施支持下，有信心达到《行政长官2025年施政报告》所订下、在2026年至2028年底前协助逾220间家办来港落户或扩展业务的新目标。

投资推广署署长刘凯旋则表示，家办专责团队过去在欧洲及东南亚等地进行推广时，亦了解到不少海外家办对香港的制度优势及税务优惠有浓厚兴趣。

当局又引述调研指出，香港的单一家办单估计在本地直接聘用逾10,000名全职专业人员，而这些单一家办单是营运开支，就为本港经济带来每年约126亿港元的收益。若计及联合家办及其他为家办提供服务的机构，预计实际带来的经济效益更为可观。
 

