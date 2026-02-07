中国连续第15个月增持黄金 外汇储备按月升1.2%
更新时间：12:03 2026-02-07 HKT
发布时间：12:03 2026-02-07 HKT
发布时间：12:03 2026-02-07 HKT
上月金价屡创新高之际，中国继续增持黄金，连续第15个月增持。据人行数据，中国1月底黄金储备7419万盎司，较12月底为7415万盎司，按月增加4万盎司，维持温和增持态头。
从近期增持节奏看，这种温和增持态势已持续数月。去年11月底和12月底，黄金储备分别按月增加3万盎司。
外汇储备规模33991亿美元
另外，据国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年1月底，中国外汇储备规模为33991亿美元，较2025年12月底上升412亿美元，升幅为1.23%。
外管局指，1月受主要经济体财政政策、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
