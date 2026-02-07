Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国连续第15个月增持黄金 外汇储备按月升1.2%

宏观经济
更新时间：12:03 2026-02-07 HKT
发布时间：12:03 2026-02-07 HKT

上月金价屡创新高之际，中国继续增持黄金，连续第15个月增持。据人行数据，中国1月底黄金储备7419万盎司，较12月底为7415万盎司，按月增加4万盎司，维持温和增持态头。

从近期增持节奏看，这种温和增持态势已持续数月。去年11月底和12月底，黄金储备分别按月增加3万盎司。

外汇储备规模33991亿美元

另外，据国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年1月底，中国外汇储备规模为33991亿美元，较2025年12月底上升412亿美元，升幅为1.23%。

外管局指，1月受主要经济体财政政策、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
19小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
4小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
14小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
01:35
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
3小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
7小时前
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期 接受化疗2年暴瘦令人心酸 爱家好男人曾打爆张晋
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦令人心酸  爱家好男人曾打爆张晋
影视圈
3小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
影视圈
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT