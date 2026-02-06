特朗普与李龙基｜阮子曦

环球股市近日「跌跌不休」，笔者不如寻找其他话题。事先声明，小弟就不特别「讨厌」美国总统特朗普的经济政策，投资仓位仍然持有不少美股，然而，经历了特朗普第二次担任美国总统时期一年多，就感受到这位全球权力最高的领袖与另一位大家耳熟能详的老人家，有很多相似的地方。

这就是特朗普与TVB御用皇帝李龙基，两位「皇帝」级人物，一个坐拥白宫，一个频频坐拥TVB古装宫廷，乍看风马牛不相及，细看却有惊人相似之处：两人都擅长制造话题、吸引眼球，尤其在「女人」这一环节上，堪称高手；但若论真正干大事、改写历史或剧情，两位似乎都停留在「表演」层面，实质改变有限。

先说李龙基。这位1950年出生、如今已逾七旬的TVB老戏骨，早年凭《巨星》《浣花洗剑录》等主题曲红极一时，后转战演戏，因名字与唐玄宗李隆基同音，加上粗犷外形与多次饰演皇帝（如《深宫计》中的唐睿宗），被封为「TVB御用皇帝」。他的事业高峰在于稳定输出：唱歌、演皇帝、主持，稳稳当当在娱乐圈立足数十年。

靠感情新闻维持存在感

近年，李龙基最引人注目的不是演技，而是感情新闻——与年轻数十岁的女子发展忘年恋，多次登上娱乐版头条。节目中他大方分享「一星期十几次」行房次数，即席示范动作「证明有心有力」，场面热闹，收视保证；后来恋情风波不断，涉及求婚、入狱探监、分手、被爆「第三者」等戏码，堪称娱乐圈年度连续剧，靠新闻成功catch住大众注意力，维持存在感。

再看特朗普，2016年他以「政治素人」姿态杀入白宫，靠推特金句、集会狂热、反建制口号，一路制造话题。执政期间，他同样擅长「吸引眼球」，在社交媒体上推文轰炸、边境墙口号、贸易战宣言、个人魅力秀……每一步都像精心设计的真人秀，让支持者觉得「美国再次伟大」指日可待。

特朗普很多承诺停在口号

在另一边厢，特朗普的「女人」新闻同样低层次却高曝光——多位女性指控、绯闻、Stormy Daniels付款案等，层出不穷，占据媒体版面数年，成功把焦点从政策拉到私人生活。就像李龙基在节目示范「有力」一样，特朗普也擅长用夸张表演（「史上最佳」「前所未有」）证明自己「有心有力」。但细数实绩：减税政策看似有效，但加剧贫富差距；贸易战打得响，制造业回流却有限；疫情应对混乱、国会山事件更成民主污点。很多承诺停在口号，真正结构性改变少之又少。他最强的仍是「让人觉得他在做事」，而非真正在做事。

如今进入第二任期，特朗普继续推出大动作，例如对中国、墨西哥、加拿大等国实施或威胁实施高额关税——中国面临额外10-30%不等的层层叠加，加拿大一度被威胁100%全面关税，墨西哥则有30%基线加特定领域加码。这些关税被宣传为保护美国制造业、打击非法移民与芬太尼流入的「神器」，声称能带来巨额收入，甚至取代部分所得税。但现实是，关税本质上是由美国进口商与消费者承担，导致物价上涨、企业成本增加，2026年初已有迹象显示电子产品、家具等领域价格开始明显转嫁给消费者。经济学家估计，这些关税平均税率已推高至10%以上，相当于对美国家庭加税数千美元，真正刺激制造业回流的效果却缓慢且不确定，很多企业宁愿转移供应链到越南或印度，而非回美国。关税听落劲，但实际上更多是转嫁成本、制造通胀压力，长期看对经济增长构成拖累。

欠深层结构改革 难持久增长

至于减息，特朗普频频公开施压联储局，声称要大幅降低利率，甚至暗示新任主席人选会「明白」他的低息意图，还提出信用卡利率上限10%一年等措施，表面上让借贷更便宜、刺激消费与楼市，看似对经济有即时帮助。但这只是表面文章：低息环境容易助长资产泡沫、加剧债务累积，联储局独立性若被削弱，更会动摇市场信心；信用卡利率上限若强推，银行可能收紧信贷、提高其他费用，最终伤害中低收入群体。这些政策口号响亮，短期或许能制造「经济乐观」氛围，但缺乏深层结构改革，难以带来持久增长。

两人最大共通点，在于都精通「皇帝表演学」：李龙基演皇帝演到专业，特朗普当总统当到像真人秀皇帝。李龙基的皇帝角色永远是配角，特朗普的「伟大」也多是自封，真正能改变王朝或国家命运的，两人都欠奉。关税与减息喊得震天响，却多数停留在表面，真正干大事的能力，似乎仍有限。

表面风光 内里乜都做唔到

历史与娱乐圈最终会记住，一个是靠演皇帝和感情戏延续曝光的TVB老臣，一个是靠嘴砲、绯闻与政策表演延续影响力的政治明星。两位「皇帝」都曾让人以为盛世/伟大来临。结果发现，那只是场精心包装的表演秀——里面热闹，外面空心，或许这才是最讽刺的相似，即是表面风光，内里其实乜嘢都做唔到，只剩「吸引眼球」的本事。

阮子曦

